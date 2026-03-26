Инвестиции нерезидентов в ОФЗ в феврале увеличились на 38 млрд рублей до 1,071 трлн рублей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в феврале 2026 года увеличился 38 млрд рублей, или на 3,7%, до 1 трлн 71 млрд рублей, сообщает сайт Банка России.

В январе-феврале 2026 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ вырос на 63 млрд рублей, или на 6,3% с 1 трлн 8 млрд рублей на 1 января.

Объем рынка ОФЗ в феврале увеличился на 762 млрд рублей, или на 2,5%, до 30 трлн 930 млрд рублей. Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 марта возросла до 3,5% с 3,4% на 1 февраля.

В 2025 году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 85 млрд рублей, или на 9,3%, с 915 млрд рублей после снижения в 2024 году на 568 млрд рублей (38,3%), в 2023 году - на 495 млрд рублей (25%) и в 2022 году - на 1 трлн 104 млрд рублей (35,8%).