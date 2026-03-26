Цена Brent поднялась до $107,4 за баррель

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть усилился вечером в четверг.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:47 по московскому времени подскочила на $5,18 (5,07%), до $107,4 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $3,88 (4,3%), до $94,2 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в четверг призвал Иран поторопиться и серьезно отнестись к переговорам о завершении конфликта с США, предупредив, что в противном случае Тегеран столкнется с серьезными последствиями. "Лучше бы им начать относиться к этому серьезно как можно скорее, пока не стало слишком поздно, потому что как только это произойдет, пути назад не будет, и им не поздоровится", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал иранских переговорщиков странными, так как "публично они заявляют, что только лишь "рассматривают наше предложение". При этом, по словам американского президента, Тегеран "умоляет США заключить сделку".

Иранское агентство Tasnim сообщило, что Тегеран ответил на предложенный Трампом план мирного урегулирования, состоящий из 15 пунктов, через посредников и ждет ответа американской стороны.

При этом накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что власти Ирана рассматривают переданные американской стороной предложение об окончании боевых действий, однако о переговорах речи нет.

"На рынке царит непонимание и разочарование по поводу недостоверной информации, поступающей из США и Ирана. Инвесторы снова вкладываются в более надежные активы, чтобы сохранить капитал", - сказал Тимоти Снайдер из Matador Economics.

Ранее СМИ писали, что Белый дом может отправить на Ближний Восток еще несколько тысяч солдат, чтобы дать Трампу больше пространства для маневра в том, что касается возможностей проведения наземной операции в Иране.