В Иране сообщили о передаче ответа на мирный план США через посредников

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Иран через посредников передал ответ на американское предложение об урегулировании конфликта и теперь ожидает ответа от Вашингтона, сообщает в четверг агентство Tasnim.

"Ответ Ирана на 15 предложенных США пунктов был официально направлен через посредников в среду вечером", - пишет агентство со ссылкой на источник. Собеседник Tasnim добавил, что Тегеран ожидает ответа.

По словам источника, "Иран в ответе ясно указал, что агрессивные акты убийства со стороны противника должны прекратиться, должны быть установлены конкретные условия для предотвращения повторения войны, должны быть гарантированы и четко определены компенсации и военные репарации, а также должна быть прекращена война на всех фронтах и для всех групп сопротивления, участвовавших в этой борьбе в регионе", сообщает Tasnim.

Источник добавил, что суверенитет Ирана над Ормузским проливом "является естественным и законным правом Ирана и будет оставаться таковым, а также является гарантией выполнения обязательств с другой стороны и должен быть признан".

Ранее агентство Associated Press сообщило, что пакистанская сторона, выступающая посредником в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, передала Тегерану предложение от США, состоящее из 15 пунктов, для прекращения боевых действий.