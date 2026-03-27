"Интер РАО" и Китай изучают варианты возобновления поставок в КНР

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "Интер РАО" и Китай в настоящее время активно изучают возможности для возобновления поставок электроэнергии в КНР в рамках действующего экспортного контракта, сообщила российская компания в своем отчете.

Рассматриваются также другие возможности для осуществления торговли электроэнергией, говорится в документе.

В отчете отмечается, что с учетом роста цен на электроэнергию на Дальнем Востоке и курса рубля к юаню российская электроэнергия перестала быть конкурентоспособной, в связи с чем с января 2026 г. поставки в Китай были остановлены, все линии, соединяющие энергосистему Востока России и энергосистему КНР, были отключены.

Тем не менее заключенный с Китаем в 2012 г. сроком на 25 лет экспортный контракт на поставку электроэнергии продолжает действовать, говорится в отчете.

"Интер РАО" является единственным оператором экспорта/импорта электроэнергии из РФ.

По данным Главного таможенного управления КНР, экспорт электроэнергии из РФ в Китай в январе-феврале 2026 г. составил 6,7 млн кВт.ч. Весь объем поставок пришелся на январь, в феврале их не было.

"Интер РАО" не исключает возобновление экспорта электроэнергии в Китай в будущем, на это, в частности, будет влиять ситуация с водностью ГЭС на Дальнем Востоке. Кроме этого, допускается возможность импорта электроэнергии из КНР, отмечала ранее член правления компании Александра Панина.

Китай ранее был одним из основных направлений экспорта электроэнергии из РФ. Но в конце 2023 г. поставки в КНР стали ограничиваться из-за роста энергопотребления в дальневосточных регионах РФ. По итогам 2023 г. экспорт электроэнергии из России в Китай упал до 3,1 млрд кВт.ч против 4,6 млрд кВт.ч в 2022 г. и в дальнейшем продолжил последовательное снижение.

Экспорт электроэнергии из РФ в Китай в 2025 г. составил 306,5 млн кВт.ч., сообщала китайская таможня.

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 г. являлся "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее ФСК ЕЭС, ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.