Дрозденко пока не ждет снижения интенсивности атак БПЛА на Ленинградскую область

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Ленинградской области режим повышенной готовности сохраняется с 22 марта, регион отражает беспрецедентные атаки вражеских БПЛА, сообщил в мессенджере губернатор региона Александр Дрозденко.

"Силы и средства ПВО отрабатывают все волны атак. К сожалению, не обошлось без частичных повреждений и предприятий, и объектов транспорта. Ситуация остается сложной, пока нет прогнозов на снижение интенсивности атак. У нас сегодня есть все силы и средства для дальнейшего отражения атак", - написал Дрозденко.

Атакам БПЛА в регионе подверглись морские порты Приморск и Усть-Луга. Также были зафиксированы возгорания в промышленной зоне в Киришском районе Ленобласти.

Порт Приморск - крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике, конечная точка Балтийской трубопроводной системы - 1 (БТС-1). Система связывает Балтику с месторождениями нефти Тимано-Печорского, Западно-Сибирского и Урало-Поволжского районов. Проектная мощность системы, согласно информации на сайте Минэнерго - 74 млн тонн нефти в год. Также в Приморск осуществляются поставки дизельного топлива по нефтепродуктопроводу "Север".

Морской порт Усть-Луга - крупнейший порт на Балтике, включая порты стран Балтии и Финляндии, и второй по величине в России после Новороссийска, сообщается на сайте администрации морских портов Балтийского моря.

В Киришском районе располагается "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ, входит в "Сургутнефтегаз"). КИНЕФ является единственным нефтеперерабатывающим заводом на северо-западе России. Входит в число крупнейших НПЗ России, проектный объем переработки - чуть более 21 млн тонн нефти в год.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 марта 2026 года Военная операция на Украине
Александр Дрозденко Усть-Луга Ленинградская область Киришинефтеоргсинтез Приморск Киришский район
Дрозденко пока не ждет снижения интенсивности атак БПЛА на Ленинградскую область

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });