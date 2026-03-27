Дрозденко пока не ждет снижения интенсивности атак БПЛА на Ленинградскую область

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Ленинградской области режим повышенной готовности сохраняется с 22 марта, регион отражает беспрецедентные атаки вражеских БПЛА, сообщил в мессенджере губернатор региона Александр Дрозденко.

"Силы и средства ПВО отрабатывают все волны атак. К сожалению, не обошлось без частичных повреждений и предприятий, и объектов транспорта. Ситуация остается сложной, пока нет прогнозов на снижение интенсивности атак. У нас сегодня есть все силы и средства для дальнейшего отражения атак", - написал Дрозденко.

Атакам БПЛА в регионе подверглись морские порты Приморск и Усть-Луга. Также были зафиксированы возгорания в промышленной зоне в Киришском районе Ленобласти.

Порт Приморск - крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике, конечная точка Балтийской трубопроводной системы - 1 (БТС-1). Система связывает Балтику с месторождениями нефти Тимано-Печорского, Западно-Сибирского и Урало-Поволжского районов. Проектная мощность системы, согласно информации на сайте Минэнерго - 74 млн тонн нефти в год. Также в Приморск осуществляются поставки дизельного топлива по нефтепродуктопроводу "Север".

Морской порт Усть-Луга - крупнейший порт на Балтике, включая порты стран Балтии и Финляндии, и второй по величине в России после Новороссийска, сообщается на сайте администрации морских портов Балтийского моря.

В Киришском районе располагается "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ, входит в "Сургутнефтегаз"). КИНЕФ является единственным нефтеперерабатывающим заводом на северо-западе России. Входит в число крупнейших НПЗ России, проектный объем переработки - чуть более 21 млн тонн нефти в год.