РФ может повысить пошлины на ввоз алкоголя из недружественных стран

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Пошлина на ввоз в РФ крепкого алкоголя из недружественных стран с мая может повыситься до 5 евро за литр спирта в напитке с нынешних 3 евро, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.

По словам одного из них, об этой мере может быть объявлено уже в апреле. Увеличение пошлин поможет снизить "проседание" спроса на российские коньяк и виски, пояснил второй собеседник издания.

В Минфине, который является регулятором алкогольного рынка, на запрос издания не ответили.

С сентября 2024 года в РФ действует пошлина на крепкий алкоголь из недружественных стран в размере 20% от таможенной стоимости продукции, но не менее 3 евро за 1 литр спирта в напитке.

Как считают эксперты рынка, эта мера ожидаемо приведет к существенному подорожанию иностранного алкоголя ко второй половине 2026 года. Однако от нее выиграют крупные российские производители коньяка и виски.

Президент гильдии "Алкопро" Андрей Московский, на которого ссылается издание, называет это повышение пошлин достаточно серьезным, по его словам, оно вызовет значительный рост цен.

Эксперт ожидает, что это неизбежно ударит по продажам популярных зарубежных алкогольных марок. Глава направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин ожидает увеличения себестоимости импорта. Как и в предыдущие периоды, рост издержек частично переложат на конечного потребителя, отмечает он. Доля импортного алкоголя в нижнем и среднем ценовых сегментах сократится, считает эксперт.