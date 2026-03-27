SoftBank получила бридж-кредит на $40 млрд для финансирования инвестиций в OpenAI

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Японская SoftBank Group Corp. получила бридж-кредит в размере $40 млрд для финансирования инвестиций в OpenAI, а также общих корпоративных целей.

Как говорится в сообщении компании, необеспеченный кредит был предоставлен ей на срок до 25 марта 2027 года группой банков, включающей JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и MUFG Bank.

В рамках закрытого в феврале инвестраунда OpenAI SoftBank обязалась в текущем году инвестировать $30 млрд в разработчика ChatGPT. После завершения этих инвестиций японская компания будет владеть примерно 13% OpenAI, являющейся, по оценкам экспертов, одним из крупнейших активов в ее портфеле.