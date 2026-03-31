Южная Корея одобрила стимулы на $17 млрд для смягчения последствий войны с Ираном

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Южная Корея анонсировала пакет стимулирующих мер на сумму 26,2 трлн вон ($17,3 млрд), стремясь смягчить последствия ближневосточного конфликта для экономики страны, сообщает Bloomberg.

Рост цен на нефть, являющийся следствием конфликта, бьет по домохозяйствам и бизнесу в Южной Корее, экономика которой в значительной мере зависит от импорта энергоресурсов. Страна является четвертым по величине в мире импортером нефти, причем 70% поставок она получает с Ближнего Востока.

10,1 трлн вон будут направлены на снижение нагрузки, вызванной подъемом стоимости топлива, 2,8 трлн вон - на поддержку уязвимых групп населения. Еще 2,6 трлн вон власти потратят на помощь бизнесу в секторах, страдающих в результате роста логистических расходов и цен на энергоресурсы, включая экспортеров и нефтехимические компании, а также на укрепление цепочек поставок, сообщило во вторник бюджетное ведомство страны.

План также предусматривает выделение 9,7 трлн вон на поддержку финансов региональных органов власти и 1 трлн вон на погашение госдолга.

Экономисты ожидают, что анонсированный пакет мер обеспечит умеренную поддержку экономике страны. При этом они полагают, что стимулы будут способствовать усилению инфляционного давления.

По прогнозу экспертов Citigroup, стимулы добавят 0,18-0,35 процентного пункта к темпам роста ВВП Южной Кореи в течение четырех кварталов. Ранее Citi прогнозировал повышение ВВП страны в 2026 году на 2,2%.