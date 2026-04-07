Шохин допускает снижение инвестиций в основной капитал в России на 1,5%

Глава РСПП надеется, что правительство и ЦБ этого не допустят

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Снижение инвестиций в основной капитал в России в 2026 году может оказаться более существенным, чем официальный прогноз в 0,5%, и составить до минус 1,5%, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Во-первых, если тенденции будут продолжаться, мы в ноль уйдем по экономическому росту. И, во-вторых, инвестиции в основной капитал будут падать быстрее, чем эти 0,5%, будет до 1,5%. Я думаю, что сейчас правительство и Центральный банк видят эти тенденции и не допустят этого", - сказал он журналистам.

Позиция РСПП, напомнил Шохин, заключается в том, что для активизации инвестиционного процесса в стране необходимы темпы роста ВВП на уровне 2%. Сейчас официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост на 1,3%, но в апреле министерство планирует его обновить в сторону понижения. "Мы предполагали, что первое полугодие будет сложным. Оно таким и оказалось. Все текущие показатели учтем в новом прогнозе, работа над ним сейчас идет", - говорил в конце марта глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы уже говорили не один раз, что рост на 2% ВВП - это минимальная граница для того, чтобы решать не новые даже задачи, а те, которые поставлены, в том числе в наших нацпроектах, во-первых. Ну и во-вторых, сохранить приемлемые темпы инвестиций в основной капитал тоже очень важно. Они же были на высоком уровне, сейчас как бы динамики нет позитивной. Хотя общий размер достаточно большой - несколько десятков триллионов рублей. Вроде цифра большая, но поскольку они в минус уходят, то, безусловно, многие чувствительные отрасли, в том числе такие, как цифровые решения, роботизация, они просто ставятся не только на паузу, но замораживаются методом глубокой шоковой заморозки", - полагает глава РСПП.