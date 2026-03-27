Минэкономразвития ожидало замедления экономики РФ в начале года

Ведомство понизит прогноз роста ВВП на 2026 год с действующих 1,3%, заявил глава министерства Максим Решетников

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Замедление экономики РФ в начале года было ожидаемым, а снижение ключевой ставки мало повлияет на динамику ВВП в 2026 г., заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. В апреле министерство понизит прогноз по росту ВВП РФ в текущем году с 1,3% в сентябрьской версии сценарных условий, сказал он журналистам в кулуарах Евразийского межправительственного совета в Шымкенте (Казахстан).

"Мы предполагали, что первое полугодие будет сложным. Оно таким и оказалось. Все текущие показатели учтем в новом прогнозе, работа над ним сейчас идет", - сказал министр, комментируя снижение промпроизводства в РФ в годовом выражении в январе-феврале.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он, что во второй половине года возможно оживление на фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики, министр сказал: "Сейчас посмотрим. Вы же видите, что ЦБ делает шаги".

"Очень многое сейчас будет зависеть от ответа на ряд долгосрочных вызовов. Первое - какие будут сценарные условия. Исходя из этого - какой будет ситуация с бюджетом, и какие меры будут предприняты для долгосрочной сбалансированности бюджета. Соответственно, исходя из этого будет понятна и долгосрочная политика ЦБ. Мы сейчас очень плотно с ними взаимодействуем, обсуждаем структуру кредитования. Очень сильно влияет на эту тему кредит государственному сектору, расширенному правительству - региональные бюджеты и госкомпании. Есть еще большой сектор кредитов, который завязан на крупнейшие проекты с государственной поддержкой - фабрика проектного финансирования, СЗПК и так далее", - пояснил Решетников.

"Понятно, что снижение ставки имеет отложенный эффект и мало уже повлияет на ситуацию в 2026 году", - отметил глава Минэкономразвития. По его словам, министерство понизит прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с действующих 1,3%, точные цифры будут понятны в апреле.

Действующий прогноз ЦБ предусматривает рост ВВП РФ в интервале 0,5-1,5% в 2026 г. В рамках апрельского опорного заседания совета директоров Банк России также обновит свой макропрогноз.

