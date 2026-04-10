Шохин прогнозирует снижение в апреле ставки ЦБ на 0,5 п.п.

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Наблюдающееся сейчас ускорение инфляции не носит устойчивого характера, и, скорее всего, Банк России на апрельском заседании вновь примет решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 14,5%, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Мое личное ощущение, что поскольку все-таки то ускорение (инфляции - ИФ), которое мы наблюдаем, оно не носит такого устойчивого тренда, то, наверное, все-таки Центральный банк будет маленькими шагами двигаться: ему надо демонстрировать тенденцию на снижение ставки, демонстрировать успехи своей политики, ДКП я имею в виду. А с другой стороны - понятно, что неопределенность достаточно высока. Поэтому вот этими мелкими - на 50 базисных пунктов - шажками, наверное, будет Центральный банк продвигаться к прогнозу в 13% к концу года", - сказал он журналистам в кулуарах церемонии вручения премии "Наш вклад".

Шохин подчеркнул, что считает такой условно целевой уровень ставки - 13% - недостаточным. "Хотя я считаю, что это мало. Для экономики, для восстановления инвестиций этого недостаточно. Для восстановления инвестиций надо где-то ближе к 10% уже спускаться. А то, что восстанавливать инвестиции пора, об этом свидетельствуют и темпы роста ВВП в последние месяцы. Они, конечно, говорят о какой-то тревожной ситуации, о том, что будет потом не так просто разогревать экономику, если она серьезно остынет", - полагает он.

ЦБ 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку с 15,5% до 15%. Следующее заседание по ставке состоится 24 апреля.

Центробанк будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе в апреле, сообщал 9 апреля советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "ЦБ долгое время снижал ключевую ставку (с июня 2025 года). На апрельском заседании ЦБ будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе", - сказал он.

По последним данным Росстата, инфляция в стране за неделю с 31 марта по 6 апреля составила 0,19% после 0,17% с 24 по 30 марта, также 0,19% с 17 по 23 марта. Исходя из недельных данных за март и начало апреля 2026 и 2025 годов следует, что годовая инфляция на 6 апреля ускорилась до 5,95% после 5,86% на 30 марта. Точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат опубликует в пятницу.

Хроника 16 февраля 2024 года – 10 апреля 2026 года Ставка ЦБ РФ
Новости по теме

Новак сообщил об обсуждении увеличения поставок топлива на внутренний рынок

 Новак сообщил об обсуждении увеличения поставок топлива на внутренний рынок

Глава РСПП ждет скорое внесение в Думу поправок о сроках исковой давности по приватизации

"АвтоВАЗ" заявил об устойчивом финансовом положении по итогам I квартала

 "АвтоВАЗ" заявил об устойчивом финансовом положении по итогам I квартала

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Банка РМП"

 ЦБ РФ отозвал лицензию у "Банка РМП"

Возможность экспорта Саудовской Аравии упала на 0,7 млн б/с из-за атак Ирана

Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП

 Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП

Рост цен на нефть ускорился

 Рост цен на нефть ускорился

В Госдуме доработали законопроект о едином реестре участников финансового рынка

OpenAI надеется заработать $2,5 млрд на рекламе в 2026 году

Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%

 Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1545 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов