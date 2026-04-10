Шохин прогнозирует снижение в апреле ставки ЦБ на 0,5 п.п.

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Наблюдающееся сейчас ускорение инфляции не носит устойчивого характера, и, скорее всего, Банк России на апрельском заседании вновь примет решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 14,5%, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Мое личное ощущение, что поскольку все-таки то ускорение (инфляции - ИФ), которое мы наблюдаем, оно не носит такого устойчивого тренда, то, наверное, все-таки Центральный банк будет маленькими шагами двигаться: ему надо демонстрировать тенденцию на снижение ставки, демонстрировать успехи своей политики, ДКП я имею в виду. А с другой стороны - понятно, что неопределенность достаточно высока. Поэтому вот этими мелкими - на 50 базисных пунктов - шажками, наверное, будет Центральный банк продвигаться к прогнозу в 13% к концу года", - сказал он журналистам в кулуарах церемонии вручения премии "Наш вклад".

Шохин подчеркнул, что считает такой условно целевой уровень ставки - 13% - недостаточным. "Хотя я считаю, что это мало. Для экономики, для восстановления инвестиций этого недостаточно. Для восстановления инвестиций надо где-то ближе к 10% уже спускаться. А то, что восстанавливать инвестиции пора, об этом свидетельствуют и темпы роста ВВП в последние месяцы. Они, конечно, говорят о какой-то тревожной ситуации, о том, что будет потом не так просто разогревать экономику, если она серьезно остынет", - полагает он.

ЦБ 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку с 15,5% до 15%. Следующее заседание по ставке состоится 24 апреля.

Центробанк будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе в апреле, сообщал 9 апреля советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "ЦБ долгое время снижал ключевую ставку (с июня 2025 года). На апрельском заседании ЦБ будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе", - сказал он.

По последним данным Росстата, инфляция в стране за неделю с 31 марта по 6 апреля составила 0,19% после 0,17% с 24 по 30 марта, также 0,19% с 17 по 23 марта. Исходя из недельных данных за март и начало апреля 2026 и 2025 годов следует, что годовая инфляция на 6 апреля ускорилась до 5,95% после 5,86% на 30 марта. Точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат опубликует в пятницу.