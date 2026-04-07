Мировые продажи чипов в феврале выросли в 1,6 раза

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов в феврале взлетели в 1,6 раза (на 61,8%) относительно того же месяца прошлого года - до $88,78 млрд, сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).

К январю показатель вырос на 7,6%.

"Продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке и Китае стали основными драйверами роста в годовом сравнении, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер. - Ожидается, что высокий мировой спрос сохранится до конца года, и объем продаж составит примерно $1 трлн".

Продажи в Северной и Южной Америке в феврале взлетели на 59,2% г/г, в Европе - на 42,3%, в Китае - на 57,4%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 93,5%. Между тем в Японии они снизились на 0,3%.

Реализация чипов относительно января выросла в Северной и Южной Америке на 12,6%, в Европе - на 10,2%, в КНР - на 3,6%, в Японии - на 3%, в АТР - на 6%.

SIA включает порядка 99% американских компаний полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.