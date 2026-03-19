Турбизнес не ожидает волны банкротств из-за ближневосточных проблем

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Турбизнес не опасается волны банкротств туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке, так как принятые правительством меры должны стабилизировать ситуацию, заявил директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Я сразу хочу сказать: нет, банкротств можно не бояться. Подобную ситуацию мы уже проходили, причем проходили не единожды. И благодаря тем мерам, которые регулятор, которые правительство Российской Федерации вместе с бизнесом предпринимает, они как раз и обеспечивают определённую стабильность, которая на сегодняшний день существует", - сказал Осауленко на пресс-конференции в Москве.

"Один из ключевых моментов - это постановление по открытию фонда персональной ответственности, которое вышло в пятницу. И уже мы получили на сегодняшний день чуть более десятка заявлений, там цифра пока где-то приблизительно в районе чуть менее миллиарда запрашивается", - добавил он.

По словам главы "Турпомощи", не все операторы из 433, состоящих в ассоциации, воспользуются ФПО.

"Я думаю, что до 30%, может быть, чуть больше - это те операторы, которые будут обращаться с требованием по возможности вскрытия фонда персональной ответственности. Есть такой эмоционально-психологический момент, когда турист разгорячен всеми событиями: у него пропал тур, надо срочно в первую очередь вернуть деньги. Все это успокоится, и подавляющее большинство будут вступать в диалог с туроператором и турагентством, где они покупали тур. И в массе своей это будет замена, перенос тура, и так далее", - пояснил он.

Как отметил Осауленко, уже накоплен опыт подобных обращений после массовой отмены туров во время пандемии коронавируса.

"Из тех заявлений, которые нам подают первоначально туроператоры, процентов 15-17 заявок доходит до того, чтобы реально турист захотел возврата денежных средств. Потому что, если человек настроился уже отдыхать, он всё равно будет отдыхать. И с туроператором, с туристической компанией, ему проще сегодня договариваться на предмет замены или переноса тура, чем взять назад деньги. Совокупные размеры фондов сегодня превышают 6 млрд, и это большие средства", - подчеркнул директор "Турпомощи".

Правительство РФ 12 марта разрешило туроператорам возвращать средства за отмененные туры на Ближний Восток из средств фондов персональной ответственности при ассоциации "Турпомощь", в которые туркомпании ежегодно отчисляют средства.