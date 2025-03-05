Суд отклонил ходатайство Маска о приостановке преобразования OpenAI в коммерческую структуру

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американский федеральный суд отклонил ходатайство Илона Маска о приостановке преобразования OpenAI в коммерческую структуру в качестве обеспечительной меры на время судебных разбирательств, пишет Financial Times.

Судья Северного округа Калифорнии Ивонн Гонсалес Роджерс отклонила все аргументы миллиардера, назвав запрошенные меры экстраординарными.

Маск подал ходатайство в конце прошлого года, заявив, что OpenAI и ее основатель и глава Сэм Альтман нарушили правила конкуренции и отклонились от изначальной миссии стартапа, решив создавать искусственный интеллект ради прибыли, а не общественного блага.

По словам миллиардера, OpenAI в нарушение антимонопольного законодательства просила инвесторов не финансировать конкурентов, а ее преобразование из некоммерческой структуры в коммерческую нарушает ее обязательства перед ранними инвесторами, включая самого Маска.

При этом Гонсалес Роджерс перенесла слушания по иску Маска о незаконности преобразования OpenAI на более ранний срок – осень этого года. Судья сослалась на "стоящие на кону общественные интересы и потенциал нанесения ущерба в случае противозаконного преобразования".

В феврале стало известно, что Маск и группа других инвесторов подали заявку на покупку некоммерческой организации, контролирующей OpenAI, за $97,4 млрд. Альтман в социальной сети X (бывшая Twitter) отреагировал на нее словами: "Нет, спасибо, но мы купим Twitter за $9,74 млрд, если хотите". Маск приобрел Twitter в 2022 году за $44 млрд.

Позднее юристы миллиардера заявили, что он отзовет предложение, если совет директоров OpenAI откажется от ее преобразования в коммерческую структуру, писала The Wall Street Journal.

В 2024 году Маск подал иск против OpenAI, Альтмана и президента компании Грегори Брокмана, обвинив их в нарушении условий договора и недобросовестном ведении бизнеса.

У Маска есть собственный ИИ-стартап xAI.