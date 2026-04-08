Поиск

Иран остановил движение судов по Ормузскому проливу из-за ударов Израиля по Ливану

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Иран остановил проход судов через Ормузский пролив в связи с действиями Израиля в Ливане, сообщает в среду агентство "Фарс".

"Одновременно с атаками Израиля на Ливан проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив был остановлен", - говорится в сообщении агентства.

Ранее агентство "Тасним" сообщило со ссылкой на источник, что Иран может выйти из соглашения с США о прекращении огня, если Израиль продолжит наносить удары по территории Ливана.

Источник также сообщил агентству, что одновременно с рассмотрением возможности выхода из перемирия, иранские вооруженные силы определяют цели для ответа на атаки Израиля против Ливана.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары. Но позже в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли заявление премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, согласно которому прекращение огня между США и Ираном также распространяется на Ливан.

В среду в Армии обороны Израиля сообщили о проведении крупнейших скоординированных ударов по территории Ливана с момента старта операции "Рычащий лев", которая началась 28 февраля. По утверждению военных, в течение десяти минут они нанесли удары по более чем ста командным центрам и военным объектам "Хезболлы".

Иран Израиль Ливан Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на плодоовощную продукцию вновь начали расти

Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 5,95%

Глава ФАС сообщил об обсуждении продления моратория на обнуление топливного демпфера

Запасы нефти в США выросли на 3,08 млн баррелей, сильнее прогнозов

Физлица в марте нарастили покупки валюты до 65 млрд рублей

Маск попросил суд убрать Альтмана из совета директоров головной структуры OpenAI

Brent подешевела на 15,35% до $93,92 за баррель

ВТБ планирует продать все свои аграрные активы

Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии

Туроператоры ждут восстановления турпотока в Дагестан к лету

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1494 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8945 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов