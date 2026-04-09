Поиск

Германия в феврале нарастила экспорт в Россию на 26,9% к январю

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Германия увеличила экспорт в Россию в феврале на 26,9% к январю, до 653,89 млн евро, говорится в отчете Федерального статистического управления Destatis.

Импорт из России в феврале снизился на 18,7%, до 75,83 млн евро.

Февральский экспорт в Россию был на 9,3% выше, чем годом ранее, импорт из России - на 30% ниже.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в феврале увеличился на 3,6% относительно предыдущего месяца - до 135,2 млрд евро. Объем импорта повысился на 4,7%, до 115,4 млрд евро.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза вырос на 5,8% по сравнению с январем, поставки в страны за пределами ЕС - на 0,8%. Экспорт в США сократился на 7,5%, в Китай - на 2,5%, в Великобританию - увеличился на 4,1%.

Импорт из государств ЕС в феврале поднялся на 5,1%, из стран за его пределами - на 4,4%. Импорт из США увеличился на 9,8%, из Китая - на 6,5%, из Великобритании - на 6%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в феврале составил 19,8 млрд евро против пересмотренных вниз 20,3 млрд евро месяцем ранее.

Destatis Германия Евросоюз Китай США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена нефти Brent подросла до $97,4 за баррель

 Цена нефти Brent подросла до $97,4 за баррель

ЦБ РФ в апреле оценит целесообразность снижения ставки

Американские фондовые индексы резко выросли в среду

Цены на плодоовощную продукцию вновь начали расти

Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 5,95%

 Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 5,95%

Глава ФАС сообщил об обсуждении продления моратория на обнуление топливного демпфера

Запасы нефти в США выросли на 3,08 млн баррелей, сильнее прогнозов

 Запасы нефти в США выросли на 3,08 млн баррелей, сильнее прогнозов

Физлица в марте нарастили покупки валюты до 65 млрд рублей

Маск попросил суд убрать Альтмана из совета директоров головной структуры OpenAI

 Маск попросил суд убрать Альтмана из совета директоров головной структуры OpenAI

Brent подешевела на 15,35% до $93,92 за баррель

 Brent подешевела на 15,35% до $93,92 за баррель
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 107 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8953 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1508 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов