Германия в феврале нарастила экспорт в Россию на 26,9% к январю

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Германия увеличила экспорт в Россию в феврале на 26,9% к январю, до 653,89 млн евро, говорится в отчете Федерального статистического управления Destatis.

Импорт из России в феврале снизился на 18,7%, до 75,83 млн евро.

Февральский экспорт в Россию был на 9,3% выше, чем годом ранее, импорт из России - на 30% ниже.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в феврале увеличился на 3,6% относительно предыдущего месяца - до 135,2 млрд евро. Объем импорта повысился на 4,7%, до 115,4 млрд евро.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза вырос на 5,8% по сравнению с январем, поставки в страны за пределами ЕС - на 0,8%. Экспорт в США сократился на 7,5%, в Китай - на 2,5%, в Великобританию - увеличился на 4,1%.

Импорт из государств ЕС в феврале поднялся на 5,1%, из стран за его пределами - на 4,4%. Импорт из США увеличился на 9,8%, из Китая - на 6,5%, из Великобритании - на 6%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в феврале составил 19,8 млрд евро против пересмотренных вниз 20,3 млрд евро месяцем ранее.