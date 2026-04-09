Сбер в марте нарастил корпоративное кредитование по РСБУ на 1,9%, розничное - на 0,5%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк в марте увеличил корпоративное кредитование по РСБУ до резервов на 1,9%, портфель розничных кредитов - на 0,5%, сообщил банк. Корпоративный кредитный портфель в марте увеличился на 1,5% в реальном выражении.

"Мы видим постепенное восстановление роста в большинстве сегментов кредитования: корпоративный кредитный портфель вырос на 1,5% за месяц в реальном выражении и достиг 31 трлн рублей, розничный - увеличился на 0,5% - до 19,2 трлн рублей", - сказал через пресс-службу глава банка Герман Греф.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 1,2% с начала года без учета валютной переоценки. В марте корпоративным клиентам было выдано кредитов на 2,1 трлн рублей.

Розничный кредитный портфель вырос на 2,3% с начала года без учета секьюритизации потребительских кредитов. В марте Сбер выдал 473 млрд рублей кредитов.

Портфель жилищных кредитов вырос на 0,8% за месяц или на 3,2% с начала года, до 12,8 трлн рублей. За месяц банк выдал 230 млрд рублей ипотечных кредитов. В марте кредитование по рыночным программам выросло до 85,1 млрд рублей и составило 37% от общего объема выдач.

Портфель потребительских кредитов снизился на 0,2% за месяц, или на 0,9% с начала года, без учета секьюритизации, до 3,2 трлн рублей под влиянием сохраняющихся высоких процентных ставок и действующих регуляторных ограничений, сказано в релизе. В марте выдачи составили 190 млрд рублей.

Для повышения эффективности управления капиталом и развития инвестиционных продуктов Сбер в течение года проведет несколько сделок секьюритизации потребительских кредитов общим объёмом до 100 млрд рублей. В марте объём секьюритизации составил 42 млрд рублей, отмечает банк.

Портфель кредитных карт в марте вырос на 0,4% за месяц или на 1,4% с начала года, до 2,5 трлн рублей.

Портфель автокредитов увеличился на 2,7% за месяц или на 4,7% с начала года и составил 0,7 трлн рублей.

Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле выросла на 0,1 процентного пункта за месяц и составила 2,8%.

Средства физических лиц увеличились на 1% за месяц или на 1,7% с начала года без учета валютной переоценки и составили 33,7 трлн рублей.

Средства юридических лиц в марте сократились на 5,9% или на 6,5% без учета валютной переоценки и составили 12,6 трлн рублей, на динамику оказало влияние плановое накопление компаниями ликвидности месяцем ранее и смещение срока уплаты налогов с конца февраля на начало марта, отмечает Сбер. С начала года показатель вырос на 1,2% без учета валютной переоценки.

Часть пакета Башкирии в "Башнефти" в прогнозный план приватизации не вошла

 Часть пакета Башкирии в "Башнефти" в прогнозный план приватизации не вошла

КС уточнил гарантии предварительной компенсации собственнику при изъятии земли для госнужд

 КС уточнил гарантии предварительной компенсации собственнику при изъятии земли для госнужд

Цена нефти Brent подросла до $97,4 за баррель

 Цена нефти Brent подросла до $97,4 за баррель

ЦБ РФ в апреле оценит целесообразность снижения ставки

Американские фондовые индексы резко выросли в среду

Цены на плодоовощную продукцию вновь начали расти

Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 5,95%

 Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 5,95%

Глава ФАС сообщил об обсуждении продления моратория на обнуление топливного демпфера

Запасы нефти в США выросли на 3,08 млн баррелей, сильнее прогнозов

 Запасы нефти в США выросли на 3,08 млн баррелей, сильнее прогнозов

Физлица в марте нарастили покупки валюты до 65 млрд рублей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8954 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1511 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 107 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов