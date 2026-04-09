Сбер в марте нарастил корпоративное кредитование по РСБУ на 1,9%, розничное - на 0,5%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк в марте увеличил корпоративное кредитование по РСБУ до резервов на 1,9%, портфель розничных кредитов - на 0,5%, сообщил банк. Корпоративный кредитный портфель в марте увеличился на 1,5% в реальном выражении.

"Мы видим постепенное восстановление роста в большинстве сегментов кредитования: корпоративный кредитный портфель вырос на 1,5% за месяц в реальном выражении и достиг 31 трлн рублей, розничный - увеличился на 0,5% - до 19,2 трлн рублей", - сказал через пресс-службу глава банка Герман Греф.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 1,2% с начала года без учета валютной переоценки. В марте корпоративным клиентам было выдано кредитов на 2,1 трлн рублей.

Розничный кредитный портфель вырос на 2,3% с начала года без учета секьюритизации потребительских кредитов. В марте Сбер выдал 473 млрд рублей кредитов.

Портфель жилищных кредитов вырос на 0,8% за месяц или на 3,2% с начала года, до 12,8 трлн рублей. За месяц банк выдал 230 млрд рублей ипотечных кредитов. В марте кредитование по рыночным программам выросло до 85,1 млрд рублей и составило 37% от общего объема выдач.

Портфель потребительских кредитов снизился на 0,2% за месяц, или на 0,9% с начала года, без учета секьюритизации, до 3,2 трлн рублей под влиянием сохраняющихся высоких процентных ставок и действующих регуляторных ограничений, сказано в релизе. В марте выдачи составили 190 млрд рублей.

Для повышения эффективности управления капиталом и развития инвестиционных продуктов Сбер в течение года проведет несколько сделок секьюритизации потребительских кредитов общим объёмом до 100 млрд рублей. В марте объём секьюритизации составил 42 млрд рублей, отмечает банк.

Портфель кредитных карт в марте вырос на 0,4% за месяц или на 1,4% с начала года, до 2,5 трлн рублей.

Портфель автокредитов увеличился на 2,7% за месяц или на 4,7% с начала года и составил 0,7 трлн рублей.

Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле выросла на 0,1 процентного пункта за месяц и составила 2,8%.

Средства физических лиц увеличились на 1% за месяц или на 1,7% с начала года без учета валютной переоценки и составили 33,7 трлн рублей.

Средства юридических лиц в марте сократились на 5,9% или на 6,5% без учета валютной переоценки и составили 12,6 трлн рублей, на динамику оказало влияние плановое накопление компаниями ликвидности месяцем ранее и смещение срока уплаты налогов с конца февраля на начало марта, отмечает Сбер. С начала года показатель вырос на 1,2% без учета валютной переоценки.