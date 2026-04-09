Google Ireland подала жалобу на взыскание в пользу "Гугла" более 101 млрд руб.

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Google Ireland Limited 6 апреля подала апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда Москвы, который 16 февраля решил взыскать с нее 101,6 млрд рублей в пользу ООО "Гугл" (российское юрлицо Google, входящей в Alphabet Inc.) по иску конкурсного управляющего Валерия Таляровского.

Как следует из картотеки суда, жалоба пока к производству не принята.

Иск был заявлен о признании недействительными сделок российской компании с Google Ireland. Это соглашение между ООО "Гугл" и Google Ireland о расторжении измененного и дополненного договора от 23 декабря 2009 года, соглашение о перепродаже от 24 апреля 2018 года, а также платежи российского юрлица в пользу Google Ireland по соглашению о перепродаже от 24 апреля 2018 года, совершенные в период с 1 апреля 2018 года по 3 марта 2022 года в размере 336,5 млрд рублей.

16 февраля суд признал недействительными платежи ООО "Гугл" в пользу Google Ireland в этом размере, применил последствия недействительности и решил взыскать 101,6 млрд рублей.

Процесс идет при участии Генеральной прокуратуры РФ и Росфинмониторинга. Принимая решение об их привлечении в начале декабря 2025 года, судья сказал, что это связано с упоминанием о "выводе активов" из России в заявлении управляющего.

ООО "Гугл" обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве в июне 2022 года. Представитель должника пояснил такое решение тем, что на тот момент размер требований кредиторов компании превышал 19 млрд рублей, тогда как активы составляли лишь около 3,5 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 12 сентября 2022 года признал обоснованным заявление ООО "Гугл" и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. 18 октября 2023 года суд признал ООО "Гугл" банкротом, ввел в отношении должника конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим Таляровского, который ранее был временным управляющим.