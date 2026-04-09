Продажи автомобилей в Китае в марте упали на 15%
При этом экспорт взлетел на 74%
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Китае в марте розничные продажи легковых автомобилей упали на 15% в годовом исчислении - до 1,65 млн единиц, сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA).
К февралю, традиционно слабому месяцу для авторынка, продажи выросли на 59%.
Негативным фактором для мартовских продаж стало то, что в первом квартале на китайском рынке появилось всего 18 новых моделей автомобилей по сравнению с 33 за тот же период 2024 года и 28 - за январь-март 2025 года, отметила CPCA. Кроме того, на настроения покупателей повлиял рост цен на топливо из-за иранского конфликта.
Продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в марте составили 848 тысяч единиц, на 14% меньше, чем годом ранее.
Экспорт автомобилей из КНР вырос на 74% до 695 тысяч машин. В том числе зарубежные поставки NEV взлетели более чем вдвое - до 349 тысяч машин.
CPCA ожидает умеренного восстановления авторынка в апреле.