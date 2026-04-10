Нефть Brent подорожала до $96,66 за баррель

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно повышаются утром в пятницу, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 по московскому времени увеличилась на $0,74 (0,77%), до $96,66 за баррель. В четверг контракт подорожал на $1,17 (1,2%), до $95,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $0,45 (0,46%), до $98,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $3,46 (3,7%), до $97,87 за баррель.

По итогам недели контракты на обе марки нефти могут подешеветь более чем на 10%, продемонстрировав самое сильное падение за одну отдельно взятую неделю с июня 2025 года, отмечает Reuters.

Сообщения о достижении Вашингтоном и Тегераном соглашения о двухнедельном перемирии для проведения переговоров вызвали обвал котировок нефти в среду, однако впоследствии цены частично восстановились на фоне сомнений относительно устойчивости режима прекращения огня и возможности скорого восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Уже на следующий день после сообщения о временной приостановке боевых действий Иран обвинил США в нарушении договоренностей, так как Израиль продолжал наносить удары по Ливану. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф усомнился в целесообразности проведения переговоров с Вашингтоном на этом фоне. Иран пригрозил вновь перекрыть движение судов в Ормузском проливе.

Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о готовности начать прямые переговоры с Ливаном, тогда как ливанские власти сообщили, что не намерены в них вступать без предварительного прекращения огня.

Тем временем Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран и его союзников в осуществлении ударов по объектам на их территориях. Государственное агентство Саудовской Аравии со ссылкой на анонимный источник сообщило, что в результате атак был поврежден ряд объектов топливно-энергетического комплекса королевства, в том числе насосные станции на трубопроводе Восток-Запад, позволяющем экспортировать нефть без использования Ормузского пролива, а также объекты на нефтепромысле в Манифе.

Не смену волне облегчения, охватившей рынок после объявления о двухнедельном перемирии, очень быстро пришли сомнения, отметил аналитик IG Тони Сикамор. "Все пристально следят за данными о движении танкеров через Ормузский пролив в поисках любых признаков увеличения активности в преддверии мирных переговоров", - написал эксперт. Накануне движение судов через пролив составляло менее 10% от обычного объема.

Между тем президент США Дональд Трамп вечером в четверг заявил телеканалу NBC, что Вашингтон и Тегеран уже в скором будущем могут добиться соглашения по урегулированию конфликта. При этом Трамп пригрозил, что если Иран не заключит соглашение, то его ждут "очень болезненные" последствия.