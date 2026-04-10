Поиск

Нефть Brent подорожала до $96,66 за баррель

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно повышаются утром в пятницу, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 по московскому времени увеличилась на $0,74 (0,77%), до $96,66 за баррель. В четверг контракт подорожал на $1,17 (1,2%), до $95,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $0,45 (0,46%), до $98,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $3,46 (3,7%), до $97,87 за баррель.

По итогам недели контракты на обе марки нефти могут подешеветь более чем на 10%, продемонстрировав самое сильное падение за одну отдельно взятую неделю с июня 2025 года, отмечает Reuters.

Сообщения о достижении Вашингтоном и Тегераном соглашения о двухнедельном перемирии для проведения переговоров вызвали обвал котировок нефти в среду, однако впоследствии цены частично восстановились на фоне сомнений относительно устойчивости режима прекращения огня и возможности скорого восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Уже на следующий день после сообщения о временной приостановке боевых действий Иран обвинил США в нарушении договоренностей, так как Израиль продолжал наносить удары по Ливану. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф усомнился в целесообразности проведения переговоров с Вашингтоном на этом фоне. Иран пригрозил вновь перекрыть движение судов в Ормузском проливе.

Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о готовности начать прямые переговоры с Ливаном, тогда как ливанские власти сообщили, что не намерены в них вступать без предварительного прекращения огня.

Тем временем Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран и его союзников в осуществлении ударов по объектам на их территориях. Государственное агентство Саудовской Аравии со ссылкой на анонимный источник сообщило, что в результате атак был поврежден ряд объектов топливно-энергетического комплекса королевства, в том числе насосные станции на трубопроводе Восток-Запад, позволяющем экспортировать нефть без использования Ормузского пролива, а также объекты на нефтепромысле в Манифе.

Не смену волне облегчения, охватившей рынок после объявления о двухнедельном перемирии, очень быстро пришли сомнения, отметил аналитик IG Тони Сикамор. "Все пристально следят за данными о движении танкеров через Ормузский пролив в поисках любых признаков увеличения активности в преддверии мирных переговоров", - написал эксперт. Накануне движение судов через пролив составляло менее 10% от обычного объема.

Между тем президент США Дональд Трамп вечером в четверг заявил телеканалу NBC, что Вашингтон и Тегеран уже в скором будущем могут добиться соглашения по урегулированию конфликта. При этом Трамп пригрозил, что если Иран не заключит соглашение, то его ждут "очень болезненные" последствия.

Brent WTI Иран США Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
