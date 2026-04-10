Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран в новых ударах

Тегеран отрицает свою причастность

Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран в новых ударах
Последствия удара иранского беспилотника по штаб-квартире Кувейтской нефтяной корпорации (KPC), 5 апреля 2026 года
Фото: Stringer/Anadolu via Getty Images

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран и его союзников в осуществлении ударов по объектам на их территориях, несмотря на действие режима временного прекращения огня.

МИД Кувейта заявляет, что атаки беспилотников в четверг вечером "были нацелены на некоторые жизненно важные объекты Кувейта", а государственное агентство Саудовской Аравии со ссылкой на анонимный источник сообщило, что ряд объектов топливно-энергетического комплекса королевства был также поврежден в результате атак.

"В частности, были атакованы насосные станции на жизненно важном трубопроводе Восток-Запад (он позволяет экспортировать нефть без использования перекрытого Ормузского пролива - ИФ), что привело к потере примерно 700 тыс. б/с перекачиваемого по трубопроводу объема, который является основным маршрутом снабжения мировых рынков в этот период. Нападение также коснулось нефтеперерабатывающего завода в Манифе, что привело к сокращению его производственной мощности примерно на 300 тыс. б/с", - говорится в сообщении.

Тем временем иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) категорически опровергает свою причастность к ударам.

"Вооруженные силы Исламской Республики Иран до настоящего времени не запускали никаких ракет ни по одной стране в течение часов прекращения огня", - говорится в заявлении КСИР, которое цитирует телеканал Press TV.

В КСИР добавили, что удары могут быть провокацией США или Израиля.

Хроника 28 февраля – 10 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
