Поиск

Airbus сократил поставки самолетов в I квартале до минимума с 2009 года

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Европейский авиастроительный концерн Airbus в первом квартале 2026 года поставил 114 самолетов 46 клиентам по всему миру.

Показатель снизился на 16% по сравнению с первым кварталом 2025 года, когда было поставлено 136 лайнеров, и стал минимальным с января-марта 2009 года.

Как сообщила компания, в первом квартале она отправила клиентам 100 узкофюзеляжных самолетов, три широкофюзеляжных A330 и 11 лайнеров A350.

Чистый объем заказов Airbus в первом квартале составил 398 самолетов.

В марте компания поставила 60 самолетов 38 клиентам.

Целевой показатель поставок Airbus на этот год составляет 870 самолетов, однако компания установила его до начала конфликта на Ближнем Востоке. В данный момент авиационная отрасль переживает сложный период, поскольку цены на топливо растут и некоторые авиакомпании сокращают операции из-за военных действий в регионе.

Airbus Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1545 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов