Airbus сократил поставки самолетов в I квартале до минимума с 2009 года

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Европейский авиастроительный концерн Airbus в первом квартале 2026 года поставил 114 самолетов 46 клиентам по всему миру.

Показатель снизился на 16% по сравнению с первым кварталом 2025 года, когда было поставлено 136 лайнеров, и стал минимальным с января-марта 2009 года.

Как сообщила компания, в первом квартале она отправила клиентам 100 узкофюзеляжных самолетов, три широкофюзеляжных A330 и 11 лайнеров A350.

Чистый объем заказов Airbus в первом квартале составил 398 самолетов.

В марте компания поставила 60 самолетов 38 клиентам.

Целевой показатель поставок Airbus на этот год составляет 870 самолетов, однако компания установила его до начала конфликта на Ближнем Востоке. В данный момент авиационная отрасль переживает сложный период, поскольку цены на топливо растут и некоторые авиакомпании сокращают операции из-за военных действий в регионе.