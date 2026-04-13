Brent подорожала до $102,12 за баррель

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти резко растут утром в понедельник, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.

К 8:14 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $6,92 (7,27%), до $102,12 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,72 (0,75%), до $95,20за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $8,16 (8,45%), до $104,73 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на на $1,3 (1,33%), до $96,57 за баррель.

Американский президент Дональд Трамп объявил о блокаде его страной Ормузского пролива после неудачных переговоров на выходных с Ираном, где сторонам не удалось договориться по ядерной проблеме.

"С настоящего момента ВМС США, лучшие в мире, начинают процесс блокады в отношении всех судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива", - написал он в соцсети Truth Social.

Блокада распространяется только на суда, отбывающие из иранских портов или направляющиеся туда, и начнется в понедельник в 10:00 по времени восточного побережья США (17:00 мск), пишет Trading Economics.

Между тем Саудовская Аравия заявила о восстановлении нормального режима работы на нефтепроводе "Восток-Запад" и на нефтяном месторождении Манифа.