Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,1%, акции "Самолета" прибавили 7,5%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник умеренно растет по большинству blue chips во главе с бумагами металлургов на фоне подорожания металлов и внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором выступает просевшая нефть (фьючерс на нефть Brent торгуется у $99 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о желании Ирана заключить соглашение с США. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2726,3 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1126,29 пункта (+0,1%). Лидируют в росте акции "Полюса" (+1,9%), "ММК" (+1,4%), "Норникеля" (+1,3%). Во "втором эшелоне" подскочили акции ГК "Самолет" (+7,5%) после известий, что накануне состоялось заседание совета директоров компании, где рассматривался вопрос внутригрупповой передачи доли общества.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 апреля, составляет 76,2489 руб. (-72,35 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+0,9%), "Русала" (+0,8%), "Северстали" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "Хэдхантера" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,1% "префы"), ВТБ (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "ВК" (+0,1%).

Подешевели акции Московского кредитного банка (-4,1%), "Татнефти" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "НЛМК" (-0,1%), "ФосАгро" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что иранская сторона выразила сильное желание заключить соглашение с США. "Я могу сказать вам, что с нами связалась другая сторона, они очень сильно, очень сильно хотят соглашения", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ходе переговоров Вашингтона и Тегерана в минувшие выходные достигнут прогресс, однако теперь продолжение диалога зависит от иранской стороны. "Этот вопрос (о продолжении переговоров - ИФ) лучше бы переадресовать иранцам, потому что мяч действительно на их стороне", - сказал Вэнс в интервью Fox News в ночь на вторник. По его словам, именно иранцы должны "проявить гибкость", в то время как США "ясно дали понять, что мы хотим, чтобы ядерный материал был вывезен из Ирана".

Ранее иранские официальные лица заявляли, что требования США, прозвучавшие на переговорах в Исламабаде - чрезмерные, а переговорная позиция Вашингтона постоянно меняется. При этом в Тегеране отмечали, что готовы продолжать переговорный процесс.

Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на осведомленные источники, представители США во время переговоров с иранскими чиновниками в Исламабаде в минувшие выходные просили Тегеран приостановить обогащение урана на 20 лет, но получили отказ.

Телеканал CNN сообщил в понедельник со ссылкой на неназванного американского чиновника, что представители США и Ирана продолжают взаимодействие в поиске дипломатического урегулирования конфликта.

На выходных в Пакистане состоялись прямые переговоры между Ираном и США. По их итогам Трамп заявил, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы. Он добавил, что Иран не выполнил обещание разблокировать Ормузский пролив, и США начнут морскую блокаду этой страны.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что Иран и США на переговорах в Пакистане были очень близки к достижению соглашения, которого, по его словам, достичь не удалось из-за чрезмерных требований и изменений позиций со стороны Вашингтона.

Кроме того, телеканал CNN сообщил со ссылкой на чиновника Госдепартамента, что госсекретарь США Марко Рубио примет участие в прямых переговорах между Израилем и Ливаном во вторник.

В ливанской "Хезболле" считают переговоры Ливана с Израилем бесполезными и выступают против их проведения, заявил в понедельник лидер группировки Наим Касем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в понедельник, что опасность возобновления военных действий вокруг Ирана не купирована, пока можно констатировать, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном закончились безрезультатно. "Из плохого - не купирована опасность возобновления войны. Пока мы можем констатировать, что переговоры закончились безрезультатно", - сказал Песков в интервью "Вестям".

Комментируя обещания США блокировать Ормузский пролив, представитель Кремля сказал: "Он (президент США Дональд Трамп - ИФ) фактически пообещал блокаду иранского побережья. Что это значит и во что это выльется - мы пока с вами не понимаем".

Впрочем, по данным LSEG, несмотря на начавшуюся блокаду, во вторник через Ормузский пролив прошел принадлежащий китайским владельцам танкер Rich Starry, перевозящий нефть и химическую продукцию.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич ожидает, что индекс МосБиржи может остаться в нижней половине диапазона 2700-2800 пунктов.

"Во вторник индекс МосБиржи может перейти в консолидацию в нижней половине диапазона 2700-2800 пунктов. Несмотря на преобладание консервативных настроений на рынке, текущие уровни в ценах на нефть могут сдержать продажи и не дать рынку уйти под нижнюю границу данного коридора, выступающую ближайшей поддержкой. При этом пока рынку явно не хватает стимулов для перехода к восстановлению. На горизонте ближайших недель ими могут стать возобновление роста нефти в случае роста напряженности на Ближнем Востоке, а также предстоящее заседание ЦБ РФ, на котором мы ожидаем снижения ключевой ставки на 50 б.п.", - отмечает эксперт.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, рынок акций РФ остается под давлением, несмотря на подросшую с начала недели нефть. После провала переговоров США и Ирана Трамп объявил о блокаде иранских портов, а американские военные подтвердили, что ограничения распространяются на весь иранский берег и вступили в силу 13 апреля.

Главная причина ситуации на рынке в том, что внутренние макроэкономические и инфраструктурные риски по-прежнему перевешивают краткосрочную нефтяную поддержку. Банк России 20 марта снизил ключевую ставку лишь до 15%, при этом прямо указал на сохраняющуюся внешнюю неопределенность, а жесткие денежно-кредитные условия и сильный рубль продолжают сдерживать деловую активность и оценку экспортеров. Дополнительным фактором давления остается бюджетная ситуация: по итогам I квартала дефицит федерального бюджета России достиг 4,58 трлн руб., или 1,9% ВВП, что уже превысило план на весь 2026 год.

Наконец, рынок продолжает учитывать риски экспортной логистики из-за фактора внешнего воздействия на портовую инфраструктуру (Усть-Луга, Приморск, Новороссийск). В результате рост нефти сейчас выглядит скорее как временная геополитическая премия, тогда как макрофакторы и риски для инфраструктуры продолжают оказывать на российский рынок более сильное давление, считает аналитик.

На дневном графике индекса МосБиржи сохраняется ухудшение краткосрочной технической картины: после неудачной попытки закрепления выше 2800 пунктов рынок развернулся вниз и сейчас тестирует важную зону поддержки вблизи 2700 пунктов. Текущее снижение указывает на ослабление инициативы покупателей, а сам индекс остается в рамках нисходящей коррекции после мартовского отскока. Если продавцы смогут уверенно пробить отметку 2700 пунктов, следующей целью снижения может стать район 2600 пунктов, где проходит более сильный уровень среднесрочной поддержки. В случае стабилизации у текущих значений и возвращения спроса ближайшим ориентиром для восстановления выступит зона 2770-2800 пунктов. Пока же базовым сценарием остается осторожно негативная динамика, и для улучшения настроений рынку нужен новый внешний драйвер, которым может стать Ормуз, полагает Лозовой.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Андрея Зацепина, индекс МосБиржи колеблется у верхней границы зоны поддержки 2680-2720 пунктов. В этом коридоре стоит рассматривать вопрос о спекулятивных покупках с целью закрыться чуть выше 2750 пунктов.

Потенциал роста нефти сохраняется: Ормузский пролив остается закрытым, "нефть в пути" скоро закончится, поэтому ее дефицит будет нарастать. С другой стороны, получать выгоду от роста цен на углеводороды российским инвесторам будут мешать риски для экспортной инфраструктуры и укрепление курса рубля, полагает аналитик.

Акции "Самолета" взлетели на информации об обсуждении вопроса о внутригрупповой передаче доли общества. Пока неизвестно, что стоит за этой формулировкой, но эмитент продолжает выглядеть откровенно слабо, а его акции по-прежнему не рекомендуется включать в инвестиционные портфели, считает Зацепин.

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-1,2% во главе с S&P 500 (+1%) и Nasdaq (+1,2%). После сдержанного начала дня рынок пошел вверх на заявлениях Трампа о том, что Иран хочет заключить сделку. По итогам торгов в понедельник S&P 500 компенсировал все потери, понесенные после начала войны, и завершил день на 0,1% выше уровня на закрытие рынка 27 февраля, отмечает агентство Reuters.

Банк Goldman Sachs сообщил об увеличении в I квартале чистой прибыли на 18% и выручки на 14%, причем оба показателя оказались лучше прогноза аналитиков. Однако доход банка от операций на рынках активов с фиксированной доходностью, валютном и сырьевом (FICC) упал на 10% - до $4 млрд. Опрошенные FactSet эксперты в среднем ожидали $4,8 млрд.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,2%).

Экспорт Китая в марте увеличился на минимальные с октября 2,5% в годовом выражении и составил $321,03 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления страны. Импорт вырос на максимальные с ноября 2021 года 27,8% - до $269,9 млрд. Подъем был зафиксирован по итогам десятого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 8,3%, импорта - на 11,1%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз благодаря надеждам на возобновление переговоров США и Ирана об урегулировании конфликта после начала блокады Ормузского пролива американскими военными.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $99,1 за баррель (-0,3% и +4,4% в понедельник), майская цена фьючерса на WTI - $97,41 за баррель (-1,7% и +2,6% накануне).

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, США и Иран обсуждают проведение еще одного раунда очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля.

