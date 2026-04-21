Поиск

Зампред ЕЦБ призвал принимать решения по ставкам хладнокровно

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Европейскому центробанку следует проявлять осмотрительность и хладнокровие при принятии решений относительно процентных ставок в условиях сохраняющейся из-за ближневосточного конфликта высокой неопределенности, заявил на мероприятии в Мадриде зампред ЕЦБ Луис де Гиндос.

"Нам необходимо проявлять осмотрительность, сохранять хладнокровие и анализировать данные, - сказал он. - Мы не знаем, что произойдет завтра или послезавтра. Ормузский пролив то закрывается, то открывается, то снова закрывается".

Война проходит в крайне важном регионе, что вызвало шок на стороне предложения, отметил де Гиндос. Ближневосточный конфликт уже оказал значительное негативное влияние на мировую экономику, которое проявилось в ускорении инфляции и ослаблении экономической активности. Такая ситуация является серьезной проблемой для центральных банков, сказал он, подчеркнув, что приоритетом регулятора остается обеспечение стабильности цен.

По его словам, инструменты денежно-кредитной политики не могут предотвратить первичное воздействие конфликта на динамику цен, но могут сдержать проявление вторичных эффектов и дестабилизацию инфляционных ожиданий.

"Ведутся переговоры, и это станет ключевым фактором, - добавил де Гиндос. - Они станут главным элементом, который определит траекторию инфляции и инфляционных ожиданий".

В марте ЕЦБ сохранил основные процентные ставки без изменений, его следующее заседание состоится 30 апреля.

Хроника 28 февраля – 21 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ЕЦБ Ормузский пролив Луис де Гиндос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэнерго не видит рисков дефицита авиатоплива на рынке РФ

