Денежная база в России выросла с 10 по 17 апреля на 174,3 млрд рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 17 апреля составил 20517,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 10 апреля денежная база в России равнялась 20343,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,85%, или на 174,3 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
