Порт "Лавна" в Мурманской области в первый год работы перевалил 1,4 млн тонн грузов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Порт "Лавна" (ООО "Морской торговый порт "Лавна"), начавший работу в Кольском заливе Мурманской области в марте 2025 года, за год обработал около 1,4 млн тонн грузов, говорится в материалах правительства Мурманской области к отчету по итогам 2025 года.

В материалах отмечается, что порт "позволит перенести перевалку угля из городской черты Мурманска на западный берег Кольского залива".

Порт "Лавна" - ключевой элемент Мурманского транспортного узла. Порт является незамерзающим и глубоководным: у берега глубины достигают 15 метров, он способен круглогодично принимать крупнотоннажные суда.

Объем инвестиций в создание "Лавны", по данным Минтранса РФ, превысил 87 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в конце марта 2025 года порт "Лавна" начал отгрузку угля на экспорт. В 2026 году он намерен выйти на проектную мощность. Плановый объем перевалки порта - 18 млн тонн в год, в перспективе будет увеличен до 24 млн тонн.

При создании порта была построена железнодорожная инфраструктура - ветка Выходной - Лавна с мостом через Кольский залив. Инфраструктуру ввели в эксплуатацию в декабре 2023 года. Тогда же порт принял первый состав с углем.

Оператор порта - ООО "Морской торговый порт "Лавна" - внесен в санкционный список США.