Глава РФ дал старт первой отгрузке угля на экспорт из порта "Лавна"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Порт "Лавна" под Мурманском погрузил первую судовую партию угля на экспорт, старт отгрузке дал президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи.

Президент дал старт отгрузке словами: "С Богом. Разрешаю". "Пыли нет практически", - похвалил он, понаблюдав за процессом. "Поздравляю вас! Всего хорошего! Удачи!" - заключил Путин.

Порт "Лавна" - ключевой элемент Мурманского транспортного узла. Порт является незамерзающим и глубоководным: у берега глубины достигают 15 метров, он способен круглогодично принимать крупнотоннажные суда.

Плановый объем перевалки порта "Лавна" составит 18 млн т в год, в перспективе будет увеличен до 24 млн т в год.

В первый день международного арктического форума, 26 марта, губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал, что порт "Лавна" готов к запуску.

Стройготовность порта "Лавна" по состоянию на февраль областные власти оценивали в 90%, а объем инвестиций в его создание - в 78,5 млрд рублей. За февраль порт принял 1 тыс. вагонов с углем для пусконаладочных работ под нагрузкой.

Порт "Лавна" находится на западном берегу Кольского залива Баренцева моря. Порт является незамерзающим и глубоководным, способным круглогодично принимать крупнотоннажные суда. Оператор порта - ООО "Морской торговый порт "Лавна" - внесен в санкционный список США.

При создании порта была построена железнодорожная инфраструктура - ветка Выходной - Лавна с мостом через Кольский залив. Инфраструктуру ввели в эксплуатацию 15 декабря 2023 года. В тот же день порт принял первый состав с углем.