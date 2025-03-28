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Мощность порта в Мурманске будет увеличена в ближайшие годы

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Мощность Мурманского порта планируется кратно нарастить уже в ближайшие годы, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска погрузки угольного терминала "Лавна" в Мурманской области.

"Россия активно развивает Северный морской путь - весь глобальный маршрут от Санкт-Петербурга через Арктику до Владивостока. Мурманский порт - одна из ключевых точек на этой значимой трассе. Обязательно продолжим наращивать его мощность - не менее чем в три раза в ближайшие годы. А в перспективе нужно выходить и на большие показатели", - сказал глава государства.

Он пояснил, что это будут делать за счет строительства новых терминалов, современной портовой инфраструктуры, расширения ближних и дальних железнодорожно-транспортных подходов.

"Все эти планы должны быть тесно увязаны с развитием Арктики и Северного морского пути, с обеспечением роста перевалки не только российских, но и зарубежных грузов, с развитием отечественного судостроения", - подчеркнул Путин.

Путин обратил внимание на то, что отгружаемый в "Лавне" уголь - из Кузбасса.

"Новые мощности позволят диверсифицировать логистику поставок кузбасского угля на внешние рынки", - отметил он.

Владимир Путин Мурманск Северный морской путь
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