Сбербанк объединил часть нефинансовых сервисов в одну бизнес-группу

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк в рамках трансформации экосистемы юрлиц перевел ряд сервисов на баланс компании "Сбер2В", сообщил сам Сбер.

В новую бизнес-группу с единым центром управления вошли дочерние компании, предоставляющие нефинансовые сервисы для бизнеса: "СберАналитика", inSales, "Сбер бизнес софт", "СберКорус", Doma.ai, "Цифровые решения регионов" и другие.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, "Сбер2В" стала владеть 100%-ми долями в компаниях "Деловая среда", "Сбер бизнес софт", "Сбер такс фри" (находится в стадии ликвидации), "Фьюэл-ап" и "Цифровые решения регионов" 22 апреля.

"Переход отражает объединение отдельных IT-сервисов в единые сценарии цифровизации бизнеса: аналитика больших данных, решения для селлеров, автоматизация процессов, электронный документооборот (ЭДО), сервисы на базе искусственного интеллекта. Трансформация позволит выстроить централизованную координацию и повысить эффективность развития продуктового портфеля, чтобы реализовать запросы различных клиентских сегментов - от стартапов до крупнейших компаний и клиентов государственного сектора - через разработку и масштабирование продуктовых решений", - пояснил банк.

Предполагается, что объединение также позволит оптимизировать внутренние процессы, устранив дублирующие системы и функции.

Компания "Технологии отраслевой трансформации" (ТОТ), созданная 8 лет назад, в марте 2026 года была переименована в "Сбер2В". В феврале уставный капитал компании вырос на 11% (519 млн рублей) - до 5,380 млрд рублей.

Акционеры "ЛУКОЙЛа" утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в 278 руб./акция

"Интерфакс" запускает сервис СМАРТ Х для поиска клиентов и повышения эффективности продаж

Глава РСПП призвал ЦБ снизить ключевую ставку в пятницу сразу на 1 п.п.

"Интерфакс" запустил ИИ-Ассистента для анализа контрагентов в СПАРК

Соглашения с нефтяниками о поставках топлива на внутренний рынок заключат в ближайшие дни

ФАС заявила, что рост цен на АЗС не превышает инфляцию

Brent подорожала до $103,39 за баррель

Выпуск легковых автомобилей в РФ в марте вырос г/г на 9,8%

Инфляция в РФ с 14 по 20 апреля составила 0,01%, годовая замедлилась в район 5,7%

Автомобильное топливо в ЕС в марте подорожало на 12,9% год к году
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1867 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9100 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 157 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов