Сбербанк объединил часть нефинансовых сервисов в одну бизнес-группу

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк в рамках трансформации экосистемы юрлиц перевел ряд сервисов на баланс компании "Сбер2В", сообщил сам Сбер.

В новую бизнес-группу с единым центром управления вошли дочерние компании, предоставляющие нефинансовые сервисы для бизнеса: "СберАналитика", inSales, "Сбер бизнес софт", "СберКорус", Doma.ai, "Цифровые решения регионов" и другие.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, "Сбер2В" стала владеть 100%-ми долями в компаниях "Деловая среда", "Сбер бизнес софт", "Сбер такс фри" (находится в стадии ликвидации), "Фьюэл-ап" и "Цифровые решения регионов" 22 апреля.

"Переход отражает объединение отдельных IT-сервисов в единые сценарии цифровизации бизнеса: аналитика больших данных, решения для селлеров, автоматизация процессов, электронный документооборот (ЭДО), сервисы на базе искусственного интеллекта. Трансформация позволит выстроить централизованную координацию и повысить эффективность развития продуктового портфеля, чтобы реализовать запросы различных клиентских сегментов - от стартапов до крупнейших компаний и клиентов государственного сектора - через разработку и масштабирование продуктовых решений", - пояснил банк.

Предполагается, что объединение также позволит оптимизировать внутренние процессы, устранив дублирующие системы и функции.

Компания "Технологии отраслевой трансформации" (ТОТ), созданная 8 лет назад, в марте 2026 года была переименована в "Сбер2В". В феврале уставный капитал компании вырос на 11% (519 млн рублей) - до 5,380 млрд рублей.