Дальние перелеты из Европы подорожали на $100 на пассажира из-за скачка цен на топливо

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Перебои в мировых поставках нефти из-за войны в Иране привели к повышению стоимости авиаперелетов из Европы на дальние расстояния более чем на $100 в расчете на пассажира, сообщает Европейская федерация транспорта и окружающей среды (T&E).

По ее данным, рост цен на авиационное топливо увеличил расходы авиакомпаний в среднем на 88 евро ($104) на каждого пассажира на дальнемагистральных рейсах из Европы и на 29 евро на перелетах внутри Европы. Например, топливо для рейса из Барселоны в Берлин обойдется на 26 евро дороже в расчете на пассажира, а на маршруте из Парижа в Нью-Йорк - на 129 евро дороже.

T&E сравнивала цены по состоянию на 16 апреля со стоимостью авиаперелетов непосредственно перед началом войны США и Израиля с Ираном. Группа рассчитала средний расход топлива на всех маршрутах с вылетом из аэропортов Европы и разделила его на количество вылетающих пассажиров.

Расчеты показали, что дополнительные расходы, связанные со скачком цен на топливо, намного превышают затраты авиакомпаний, связанные с соблюдением политики Европейского союза в области изменения климата. "Кризис на Ближнем Востоке доказывает, что наша реальная уязвимость заключается в резервуаре, заполненном иностранной нефтью, а не в законах, призванных это исправить", - сказала директор по авиации T&E Диана Витри.