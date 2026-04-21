Саудовская Аравия в феврале увеличила экспорт нефти на 4%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в феврале нарастила добычу нефти на 0,7% относительно предыдущего месяца, при этом экспорт вырос на 4%, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 7,276 млн баррелей в сутки по сравнению с 6,993 млн б/с в январе. Относительно февраля 2025 года он взлетел на 11,1%.

Добыча нефти Саудовской Аравией в позапрошлом месяце равнялась 10,882 млн б/с против 10,1 млн б/с в январе. В годовом выражении был зафиксирован скачок на 21,6%.

Производство нефти в Венесуэле в феврале повысилось на 10,5% м/м - до 1,021 млн б/с. За год показатель снизился на 0,4%.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в феврале увеличили добычу нефти на 3,5% - до 13,709 млн б/с по сравнению с пересмотренными 13,246 млн б/с в предыдущий месяц. За год показатель увеличился на 4,2%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 4,138 млн б/с по сравнению с 3,922 млн б/с в январе (повышение на 5,5%) и 4,294 млн б/с в феврале 2025 года (снижение на 3,6%).