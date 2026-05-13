США в апреле экспортировали рекордные объемы нефти и нефтепродуктов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - США в апреле импортировали минимальный за 5 месяцев объем нефти, лишь 5,8 млн баррелей в сутки, что на 12% меньше к предыдущему месяцу на фоне снижения поставок из Саудовской Аравии, Ирака, Мексики и Колумбии, отмечает ОПЕК в ежемесячном отчете. При этом экспорт достиг рекорда.

Апрельский экспорт нефти из США составил 5,3 млн б/с, что на 38% больше, чем в марте и чем в апреле 2025 года. Рост поставок пришелся в основном на Японию, Южную Корею и Италию. Таким образом, чистый импорт нефти Соединенными Штатами в апреле составил лишь 464 тысяч б/с по сравнению с 2,7 млн б/с в марте и 2,2 млн б/с в апреле 2025 года.

В апреле США лишь немного снизили импорт нефтепродуктов, менее, чем на 1% к марту, - до 1,7 млн б/с. При этом страна экспортировала рекордный объем нефтепродуктов - 7,7 млн б/с в апреле, на 5% выше уровня марта и на 20% выше апреля 2025 года. В результате чистый экспорт в апреле достиг 6,1 млн б/с по сравнению с 5,7 млн б/с в марте и 4,8 млн б/с годом ранее.

Европейские страны, входящие в ОЭСР, по предварительным данным, в марте снизили импорт нефти к уровню февраля из-за более низких поставок из США, частично замещенных поставками из Канады и Мексики. Импорт нефтепродуктов также снизился к февралю, при этом снижение по закупкам авиакеросина и СУГ превзошло более высокие поставки дизтоплива. Экспорт нефтепродуктов из региона вырос за счет увеличения поставок бензина, несмотря на снижение отгрузок нафты.