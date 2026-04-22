Danone сократила квартальную выручку на 2% при росте сопоставимых продаж

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Французский производитель продуктов питания и напитков Danone SA в первом квартале 2026 года сократил выручку на 2%, что оказалось лучше ожиданий рынка.

В январе-марте выручка Danone составила 6,71 млрд евро по сравнению с 6,84 млрд евро годом ранее.

Сопоставимые продажи (LfL) увеличились на 2,7%.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самой компанией, предусматривал снижение выручки на 2,4%, до 6,67 млрд евро, и повышение сопоставимых продаж на 2,6%.

Объем продаж в натуральном выражении вырос на 1,5%, цены - на 1,2%.

Сопоставимые продажи в первом квартале увеличились во всех категориях и регионах. Так, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) рост составил 0,6%, в том числе в Европе - 0,4%. В Северной и Южной Америке продажи увеличились на 3,4%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 6%.

Подразделение по производству молочных и растительных продуктов нарастило продажи на 3,4%, специализированного питания - на 1,9%, воды - на 2,3%.

Danone подтвердила прогноз на 2026 год, по которому сопоставимые продажи вырастут на 3-5%.

С начала 2026 года капитализация компании упала на 12%.

Danone Франция
