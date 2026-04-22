Глава ВТБ заявил о поле для взаимодействия с банками маркетплейсов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Банки маркетплейсов стали полноправными членами "банковской семьи", с ними надо не только конкурировать, но и договариваться в вопросе взаимодействия бизнеса, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Я думаю, что есть тут поле и для взаимодействия, и для конкуренции", - сказал банкир.

За последние несколько лет крупнейшие игроки на рынке электронной коммерции Ozon, Wildberries и "Яндекс" создали свои дочерние банки. На конец 2026 года активы Озон банка составляли 634 млрд рублей (22-е место в рэнкинге "Интерфакс-100"), Яндекса банка - 299 млрд рублей (32-е место), ВБ банка - 145 млрд рублей (52-е место).

"Жизнь сложилась так, что у Сбербанка не получился проект с маркетплейсом, и он постепенно сейчас, видимо, умирать будет, и явно лидеры, которых трудно догнать сегодня, - это Озон и Wildberries, и каждый создал банк. И теперь уже "удушить" эти банки не удастся нам, как бы мы этого ни хотели, это уже реальность, они существуют. Банки эти будут развиваться, у них есть своя основа, дальше нужно как-то взаимодействовать, как-то конкурировать", - сказал Костин в ходе бизнес-диалога с клиентами.

"Я думаю, что есть ряд функционала, которым эти банки сегодня заниматься не будут. Они, прежде всего, берут на себя расчетные функции, но ряд других направлений банковской деятельности они пока развивать, видимо, еще не готовы и прочее. Я думаю, надо договариваться на этой стадии в какой-то степени по объединению бизнеса, разделению бизнеса, взаимодействию с бизнесом. А где-то конкурировать в определенной степени", - добавил глава ВТБ.

ВТБ по ряду направлений и продуктов сотрудничает с Wildberries, привел пример Костин.

В начале апреля РБК со ссылкой на источники сообщило, что ВТБ и Wildberries-Russ обсуждают варианты потенциальной интеграции. По данным издания, конфигурация сделки не сформирована: стороны не определились ни со схемой владения, ни с долями, ни с ценой. Пока они находятся в процессе оценок. Несколько источников утверждали, что возможен выход некоторых акционеров "РВБ" из актива, но вопрос возникает с источником средств на выкуп долей. Основательница Wildberries Татьяна Ким тогда опровергла переговоры о вхождении ВТБ в капитал Wildberries.

"Уж если бы мы шли туда, куда нас посылают (речь о возможном альянсе/интеграции банка и "РВБ" - ИФ), мы бы точно так не делали, как они говорят. Со всем уважением, но, честно говоря, я даже не могу это комментировать. Как говорит Андрей Леонидович (Костин, глава ВТБ - ИФ), банкам - банковское, а маркетплейсам - маркетплейсовое", - сказала Ким "Интерфаксу".