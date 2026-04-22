Промпроизводство в России в марте выросло на 2,3%, за I квартал выросло на 0,3%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В России в марте 2026 года промпроизводство выросло на 2,3% в годовом исчислении после снижения на 0,9% в феврале и снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат.

За январь-март 2026 года промпроизводство в стране выросло на 0,3% в годовом исчислении.

Данные по промышленности в марте 2026 года оказались значительно лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, предусматривал рост промпроизводства за март на 0,4%.

Как отмечалось, январь и февраль по ряду причин, в том числе календарных (в январе было на два рабочих дня меньше, чем годом ранее, а в феврале - на один рабочий день меньше) и погодных факторов, не являлись в полной мере показательными месяцами, задающими тренды на год. В марте 2026 года и в марте 2025 года число рабочих дней было одинаковым.

С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, в марте 2026 года промышленность страны выросла на 0,2% после роста также на 0,2% в феврале и нулевой динамики в январе.

В марте 2026 года рост в обрабатывающих отраслях составил 3% после снижения на 2,8% в феврале и падения на 3% в январе (за январь-март - снижение на 0,7%).

В добывающем секторе в марте 2026 года рост составил 1% в годовом выражении после роста на 0,9% в феврале и на 0,5% в январе (за январь-март - рост на 0,8%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в марте был зафиксирован рост на 0,1% после роста на 3,6% в феврале и на 7,5% в январе (за январь-март - рост на 3,8%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов снижение в марте составило 2,4% после сокращения на 2,1% в феврале и падения на 7,0% в январе (за январь-март - снижение на 3,8%).

Отрасли, показавшие в марте 2026 года рост по сравнению с мартом 2025 года, таковы: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 32,6%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 15,9%; производство табачных изделий - 11,0%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 8,7%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - 5,8%; производство текстильных изделий - 4,3%; добыча металлических руд - 3,6%; производство пищевых продуктов - 3,2%, напитков - 0,1%; производство прочих готовых изделий - 2,4%; производство мебели - 1,8%; производство резиновых и пластмассовых изделий - 1,2%; производство кокса и нефтепродуктов - 0,8%; производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - 0,8%.

Отрасли, снизившие объемы производства в марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, следующие: металлургическое производство - 8,4%; производство одежды - 7,7%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - 7,5%; добыча прочих полезных ископаемых - 6,6%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 4,8%, производство бумаги - 8,5%; добыча угля - 3,2%; ремонт машин и оборудования - 3,0%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 2,3%; производство кожи и изделий из кожи - 2,0%; производство химических веществ и химических продуктов - 1,7%; производство электрического оборудования - 1,2%.

В 2025 году рост промпроизводства составил 1,3% после повышения на 5,1% в 2024 году.

В 2026 году экономисты ожидают рост российской промышленности на 1,4% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале апреля). Минэкономразвития прогнозирует (оценка за сентябрь) увеличение этого показателя в 2026 году на 2,3%.