Финансирование Космических сил США в следующем году увеличат до рекордных $71,2 млрд

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Расходы на финансирование Космических сил США в следующем финансовом году вырастут до $71,2 млрд, что более чем вдвое превышает нынешние $32 млрд, следует из деталей проекта оборонного бюджета Пентагона.

В бюджетных документах отмечается, что США требуется масштабное развитие военных космических систем, поскольку "усиление стратегической конкуренции в космической сфере представляет собой значительную угрозу интересам национальной безопасности США". Кроме того, указывается, что противники разрабатывают средства противодействия космическим целям, которые представляют "неприемлемый риск для вооруженных сил и страны".

Почти $50 млрд из бюджета Космических сил предполагается выделить на исследования, разработки, испытания и закупки, что подчеркивает главный акцент на создании и внедрении новых систем. В 2027-м финансовом году планируется осуществить 31 космический запуск в интересах Пентагона, будет инвестировано $2,2 млрд в модернизацию американских стартовых полигонов, численность персонала Космических сил увеличится на 2,8 тысячи человек.

Около $18 млрд в 2027-м финансовом году должно быть выделено на создание системы противоракетной обороны "Золотой купол". Общая стоимость ее разработки оценивается в $185 млрд до 2035 года. "Золотой купол" задуман как многоуровневая архитектура противоракетной обороны, которая частично опирается на космические спутники для отслеживания современных угроз, включая гиперзвуковое оружие.

Хотя Пентагон уже эксплуатируют спутники предупреждения о ракетном нападении, новая система предусматривает более обширную орбитальную группировку, расширение каналов передачи данных и сети систем управления.

Как отмечают американские эксперты, расходы отражают стремление к быстрому наращиванию потенциала Космических сил, поскольку Пентагон переходит к рассмотрению космоса как более спорной и оперативной области.

