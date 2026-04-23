Рубль начал снижаться на новостях о возобновлении валютных операций в рамках бюджетного правила

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российский рубль, колебавшийся в первой половине дня в четверг в боковом диапазоне, перешел к снижению в основных валютных парах на новостях о возобновлении Минфином операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила с мая.

Стоимость китайского юаня по данным на 15:46 составила 11,095 рубля, что на 14,3 копейки (на 1,3%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 10,19 копейки выше уровня действующего официального курса.

Минфин РФ возобновит операции по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с мая в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему.

Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае 2026 года, говорится в сообщении министерства.

Публикация информации о размере операций традиционно будет осуществляться в третий рабочий день месяца в 12:00.

В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за военного конфликта в Иране, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность снижения базовой цены в бюджетном правиле. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть в бюджетном правиле.

Позже, 27 марта, в кулуарах съезда РСПП Силуанов сообщил, что бюджетное правило на паузе "до лета". После этого вышло соответствующее постановление правительства, согласно которому операции в рамках бюджетного правила приостановлены до 1 июля.

Однако в середине апреля, выступая на Биржевом форуме, министр сообщил, что правительство РФ рассматривает возможность более быстрого возобновления операций.

"Вы сказали, может, пораньше изменить решение о приостановке участия на валютном рынке? Знаете, правительство рассматривает это, потому что здесь надо взвешивать все факторы. С одной стороны, мы должны рынку дать понимание, что мы руководствуемся какими-то принципами участия на валютном рынке и в принципе определения наших решений, участвовать или не участвовать. А с другой стороны, тоже должны быть более гибкими связи с меняющейся ситуацией", - сказал он.

"Поэтому правительство рассмотрит этот вопрос, я думаю, что как раз можно было бы эту дискуссию возобновить, и думаю, правительство определится с этой частью в ближайшее время", - добавил министр.

Он также сообщил, что в марте Минфин должен был продавать валюту из резервов, а в апреле, напротив, покупать, причем уровень мартовских продаж и апрельских покупок, по оценке министерства, будет одинаковым.