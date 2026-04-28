Поставки газа из США и Азербайджана могут покрыть до 40% потребления Чехии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Чехия рассчитывает за счет поставок из США и Азербайджана покрыть до 40% внутренних потребностей в газе, сообщил в соцсетиях министр промышленности и торговли страны Карел Гавличек.

"Несколько недель назад мы договорились в США о поставках 1 млрд кубометров газа, а вчера в Азербайджане - примерно вдвое больше. Это должно покрыть до 40% потребления газа в Чехии в течение трех лет. Диверсифицируем ресурсы и выполняем обещания", - заявил он.

Министр отметил, что переговоры с азербайджанской стороной нацелены на укрепление энергетической безопасности и расширение возможностей для чешского бизнеса.

По его словам, азербайджанский газ сегодня пользуется огромным спросом на мировом и европейском рынках. Министр напомнил, что в 2022 году Еврокомиссия заключила с Баку меморандум о сотрудничестве с целью удвоить поставки газа в ЕС.

Он повторил, что Чехия в настоящее время стремится заключить с Азербайджаном договор о закупке 2 млрд кубометров газа в год, поставки могут начаться в период с 2028 по 2029 год.

"Это означает, что в нынешней мировой ситуации (. . .), если мы хотим добиться хорошего результата, нам необходимо заключить контракт как минимум на 10, а лучше на 15 лет (. . .) За азербайджанским газом выстраивается очередь. Азербайджан включил нас в своего рода "премиальную лигу" и действительно воспринимает как партнера с большой буквы, поэтому есть шанс, что мы обеспечим необходимые поставки", - сказал он.

Гавличек также анонсировал еще один визит в Азербайджан с бизнес-миссией - предположительно летом или в начале осени.

По данным чешской стороны, потребление газа в Чехии в 2025 году выросло на 6,5% по сравнению с 2024 годом и составило 7,2 млрд кубометров.

Как сообщалось, в 2025 году Азербайджан экспортировал 25,2 млрд кубометров газа, что соответствует показателю 2024 года. В Европу в 2025 году экспорт азербайджанского газа составил 12,8 млрд кубометров.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2022 года.

Азербайджан имеет договоренности по поставкам газа с 16 странами, из которых 13 в Европе: Италия, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, Сербия, Словения, Хорватия, Словакия, Северная Македония, Германия, Украина и Австрия.

В том числе с тремя странами (Италия, Греция и Болгария) подписаны долгосрочные контракты с фиксированным объемом поставок, с германской SEFE (Securing Energy for Europe) сроком на 10 лет, годовой объем будет постепенно увеличиваться до 15 ТВт.ч, что составляет около 1,5 млрд кубометров. С остальными странами заключены контракты без точных объемов закупки.

Азербайджанский газ экспортируется также в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Аджикабул-Газах).

Кроме того, со 2 августа 2025 года начались поставки азербайджанского газа через Турцию в Сирию. На начальном этапе объем поставок составляет 3,4 млн кубометров в сутки с увеличением в скором времени до 6 млн кубометров в сутки.