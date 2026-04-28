Чистая прибыль РЖД по РСБУ снизилась в I квартале в 2,6 раза, до 5,1 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ОАО "РЖД" по РСБУ снизилась в I квартале 2026 года в 2,6 раза, до 5,1 млрд рублей с 13,25 млрд рублей годом ранее, сказано в отчете компании.

Выручка РЖД за I квартал составила 827,1 млрд рублей, что выше прошлогоднего показателя на 7%.

Показатель EBITDA равнялся 271,5 млрд рублей с ростом к I кварталу прошлого года на 18,1%, чистый долг - 3,498 трлн рублей, отношение чистый долг/EBITDA в годовом эквиваленте составило 3,4х при установленном предельном значении 3,5х.

Валовая прибыль компании поднялась в отчетном периоде на 10,4%, до 183,9 млрд рублей, прибыль от продаж составила 124,6 млрд рублей, что превысило прошлогодний показатель на 13,3%.

Объем долгосрочных обязательств РЖД на 31 марта 2026 года вырос до 3,4 трлн рублей с 3,2 трлн рублей на 31 декабря 2025 года, краткосрочных - снизился до 2,2 трлн рублей с 2,3 трлн рублей на конец года.

В апреле 2026 года компанией были привлечены долгосрочные кредиты на срок не более 2 лет на сумму 40 млрд рублей (ключевая ставка +2,9%).

По состоянию на 31 марта 2026 года РЖД напрямую владеют акциями в уставных капиталах 77 обществ: 51 дочернее общество, где прямая доля участия РЖД более 50%, 23 зависимых обществах (прямая доля более 20% и не более 50%) и 3 прочих обществ (прямая доля не более 20%).

Суммарные активы РЖД за I квартал выросли на 1% и на 31 марта 2026 года составили 11 трлн 128,4 млрд рублей.

ОАО "РЖД" создано 1 октября 2003 года, 100% акций принадлежат государству.