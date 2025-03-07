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РЖД в 2024 г. сократили чистую прибыль по РСБУ в 8,5 раза

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ОАО "РЖД" сократилась в 2024 г. по сравнению с 2023 г. в 8,5 раза и составила 13,9 млрд руб. по сравнению с 118,3 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании.

Суммарные доходы РЖД за 2024 г. достигли 2 трлн 834,4 млрд руб., что выше уровня 2023 г. на 8,6%.

Показатель EBITDA составил 846,7 млрд руб., увеличивших к 2023 г. на 15%.

Валовая прибыль компании в 2024 г. составила 560,7 млрд руб. (+0,8% к 2023 г.), прибыль от продаж - 365,2 млрд руб. (-2%), доходы от участия в других организациях - 110,7 млрд руб. (рост в 4,3 раза).

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Объем долгосрочных обязательств РЖД на 31 декабря 2024 г. вырос до 2,1 трлн руб. с 1,5 трлн руб. на 31 декабря 2023 г., краткосрочных - до 2,7 трлн руб. с 1,9 трлн руб. на конец предыдущего периода.

Согласно отчету, в феврале 2025 г. РЖД получили субсидию на частичную компенсацию операционных расходов, понесенных до 2025 г. и связанных с грузовыми перевозками, в сумме 63,14 млрд руб.

По состоянию на 31 декабря 2024 г. РЖД напрямую владеют акциями в уставных капиталах 79 обществ (прямая доля участия РЖД более 50%), 24 зависимых обществах (более 20% и не более 50%) и 4 прочих обществ (не более 20%).

ОАО "РЖД" создано 1 октября 2003 г., 100% акций принадлежат государству.


РЖД
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