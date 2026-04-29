UBS в I квартале нарастил чистую прибыль в 1,8 раза, намного лучше ожиданий

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, в первом квартале 2026 года увеличил чистую прибыль в 1,8 раза, выручку - более чем на 13%, при этом оба показателя оказались значительно лучше ожиданий экспертов.

Как говорится в сообщении швейцарского банка, чистая прибыль в январе-марте составила $3,04 млрд по сравнению с $1,69 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Выручка повысилась до $14,24 млрд с $12,56 млрд годом ранее.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит сам банк, оценивали чистую прибыль в $2,33 млрд, выручку - в $13,23 млрд.

Чистый процентный доход UBS в минувшем квартале вырос до $2,32 млрд c $1,63 млрд годом ранее, чистый комиссионный доход - до $7,73 млрд с $6,78 млрд.

Подразделение по управлению активами состоятельных граждан зафиксировало приток активов в размере $37,4 млрд в прошлом квартале.

Банк подтвердил намерение выкупить собственные акции на сумму $3 млрд в 2026 году и отметил, что этот план может быть выполнен до конца июля, после чего он может продолжить выкуп акций.

В сообщении UBS отмечается, что банк по-прежнему планирует завершить интеграцию Credit Suisse к концу текущего года и выявил возможности для дополнительной экономии на расходах в размере $800 млн.

UBS
