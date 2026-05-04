Минсельхоз отметил стабильное производство свинины и умеренную динамику цен на нее

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Стабильное производство свинины в России позволяет сохранять умеренную ценовую динамику на это мясо. Отрасль не только насыщает внутренний рынок, но и наращивает экспортные отгрузки, сообщает Минсельхоз.

"В прошлом году в хозяйствах всех категорий было произведено на убой 6,3 млн тонн свиней. Сохраняющаяся положительная динамика в первом квартале текущего года позволяет не только насыщать внутренний рынок, но и наращивать экспортные поставки. Отгрузки свинины и субпродуктов за рубеж с начала года выросли на 7% относительно аналогичного периода 2025 года и составили 90 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

Стабильное производство способствует сохранению умеренной ценовой динамики на рынке свинины. Так, на 29 апреля оптовая стоимость свинины в полутушах на 5,9% ниже уровня аналогичного периода прошлого года и в среднем составляет 192 рубля за кг.

"Самое важное, что прирост производства гарантирует сохранение доступных цен на основные виды мяса. В 2026 году, по предварительным прогнозам, потребление всех видов мяса и мясопродуктов сохранится на уровне 82-83 кг на человека в год", - сказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По его словам, Россия сохраняет место в пятерке крупнейших мировых производителей свинины. Это позволяет в том числе наращивать экспорт, обеспечивая при этом экономическую доступность свинины. "Основные наши надежды на дальнейшее развитие связаны именно с поставками за рубеж - с расширением как географии поставок, так и ассортимента продукции, которую мы сегодня продаем в более чем 60 стран мира", - отметил он.

Как подчеркнул Юшин, потребительские цены на свинину в настоящее время стабильны. "Формирование цен производителей на мясо традиционно определяется не столько себестоимостью, сколько балансом спроса и предложения, а в долгосрочной перспективе ключевым фактором является рентабельность производства", - заявил он.