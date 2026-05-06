Покупатель "Киви" полностью завершил расчеты с NanduQ за российские активы

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Fusion Factor Fintech Limited завершила расчеты с NanduQ (ранее Qiwi plc) за российские активы, консолидированные на АО "Киви".

NanduQ сообщила, что расчеты по сделке завершены должным образом, у сторон не осталось непогашенных обязательств.

Ранее сообщалось, что NanduQ и Fusion Factor Fintech в декабре 2025 года обновили соглашение, заключенное в январе 2024 года при продаже "Киви". По новым условиям, Fusion Factor Fintech могла завершить расчеты по сделке, заплатив 4 млрд рублей (эквивалент $50,3 млн по курсу на конец 2025 года) и передав NanduQ 29,288 млн ее акций класса B.

В марте NanduQ сообщила о получении денежной части вознаграждения ($52,2 млн, с учетом положительной курсовой переоценки на $1,9 млн), сейчас - о передаче ей пакета ее акций.

NanduQ (тогда еще Qiwi) в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", компании Fusion Factor Fintech, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжил развиваться в рамках Qiwi plc. В августе 2024 года акционеры Qiwi одобрили смену названия на NanduQ Plc.

В контур сделки между Fusion Factor Fintech и NanduQ вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi Business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, "Таксиагрегатор", IntellectMoney и ряд других активов.

Ранее расчеты по сделке предполагали выплату 23,75 млрд рублей в рассрочку с оплатой в течение четырех лет: 11,9 млрд рублей должны были быть выплачены в течение четырех месяцев с момента заключения сделки (до 19 мая 2024 года), остальное - четырьмя равными долями начиная с IV квартала 2024 года.

Через месяц после сделки, 21 февраля 2024 года, ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви банка. Fusion Factor Fintech после отзыва лицензии неоднократно просила отсрочку платежей по сделке из-за сложностей в российском бизнесе. Ряд полученных по сделке с NanduQ активов Fusion Factor Fintech затем продала.