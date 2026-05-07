Мировые продажи чипов в марте выросли в 1,8 раза

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов в марте подскочили в 1,8 раза (на 79,2%) относительно того же месяца прошлого года - до $99,5 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

По сравнению с февралем они выросли на 11,5%.

"Высокие продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке и Китае способствовали подъему мирового рынка полупроводников, подчеркивая широкий и устойчивый спрос на чипы и бесчисленное множество технологических продуктов, которые они позволяют создавать, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Глобальные продажи продолжают двигаться к отметке в $1 трлн по итогам 2026 года".

В первом квартале продажи чипов в мире составили $298,5 млрд, что на 25% превысило показатель за предыдущие три месяца.

Продажи в Северной и Южной Америке в марте взлетели на 83,1% г/г, в Европе - на 46,5%, в Китае - на 74,8%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 108,5%. Между тем в Японии они повысились на 7,4%.

Реализация чипов относительно февраля выросла в Северной и Южной Америке на 13,3%, в Европе - на 8,4%, в КНР - на 12,7%, в Японии - на 7,1%, в АТР - на 9,8%.

SIA включает порядка 99% американских компаний полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

Ассоциация полупроводниковой промышленности
