Доходы Euroclear от замороженных российских активов в I квартале сократились на 23%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Европейский депозитарий Euroclear в первом квартале 2026 года получил 1,1 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, что на 23% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете компании.

Такую динамику Euroclear объясняет снижением процентных ставок.

В 2025 году эти доходы составляли 5 млрд евро, в 2024 году - 6,9 млрд евро, в 2023 году - 4,4 млрд евро, в 2022 году - 821 млн евро.

В первом квартале 2026 года 744 млн евро доходов от замороженных российских активов будут направлены в европейский фонд для Украины.

Euroclear оценивает прямые расходы в первом квартале 2026 года, к которым привели санкции и ответные меры со стороны России, в 38 млн евро, потери дохода от бизнеса - в 9 млн евро.

На конец марта 2026 года баланс Euroclear составлял 237 млрд евро, из которых 200 млрд евро приходятся на российские активы, находящиеся под санкциями.

Euroclear отмечает, что на данный момент перечислил около 6,6 млрд евро доходов от замороженных российских активов в европейский фонд для Украины. Следующий платеж, который оценивается в 1,4 млрд евро, ожидается в июле 2026 года.

