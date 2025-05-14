Замороженные активы РФ в I квартале принесли Euroclear 1,5 млрд евро процентных доходов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Европейский депозитарий Euroclear по итогам первого квартала 2025 года получил 1,47 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, говорится в отчете компании.

Euroclear отмечает, что из-за постепенного снижения процентных ставок показатель оказался на 7,5% ниже, чем в первом квартале 2024 года.

По итогам 2024 года эти доходы достигли 6,9 млрд евро, в 2023 году - 4,4 млрд евро, в 2022 году - 821 млн евро.

Налоговые выплаты с доходов, полученных от российских активов, в первом квартале 2025 года составили 360 млн евро.

Euroclear оценивает прямые расходы в первом квартале 2025 года, к которым привели санкции и ответные меры со стороны России, в размере 22 млн евро, потери дохода от бизнеса - в 9 млн евро.

На конец марта 2025 года баланс Euroclear составлял 230 млрд евро, из которых 195 млрд евро приходятся на российские активы, находящиеся под санкциями.

Euroclear в 2024 году перечислил около 3,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов в европейский фонд для Украины.