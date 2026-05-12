Рубль утром немного опускается в паре с юанем после длительных выходных

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань немного укрепился на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль слегка опустился после длительных праздничных выходных.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8405 руб. (+1,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,01 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Валютная пара юань/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 10,5-11 руб. за юань на текущей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"На предстоящей неделе, по нашему мнению, рубль продолжит оставаться стабильно крепким, а целевым коридором по паре юань/рубль может выступить диапазон 10,5-11 руб. за юань, - пишет эксперт. - Отметим, что возобновление покупок валюты в рамках операций по бюджетному правилу не окажет существенного влияния на рынок ввиду низких объемов, но будет выступать фактором, сдерживающим инвестиционные и спекулятивные продажи в иностранных валютах. Смещение баланса на рынке в сторону предложения будет способствовать выходу рубля на более высокие уровни".

Рубль, скорее всего, в ближайшее время продолжит укрепление по отношению к юаню и доллару в результате увеличения притоков валюты и слабого спроса на нее, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Пара юань/рубль продемонстрировала в понедельник уверенный выход вниз из длительного боковика вокруг отметки 11 руб. за юань. По технике движение должно продолжиться. Не исключаем возможности увидеть эту пару около 10 руб. за юань, а курс доллара в районе 70 руб.", - говорится в комментарии.

Нефть продолжает дорожать во вторник на опасениях новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке в связи с отсутствием прогресса в переговорах США и Ирана.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по московскому времени составляет $106,44 за баррель, что на 2,16% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,57%, до $100,59 за баррель.

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против этой страны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп заявил журналистам в понедельник, что его не устроили переданные Ираном предложения об урегулировании конфликта, и он даже не дочитал их. Он подчеркнул, что режим прекращения огня с Ираном находится в крайне шатком состоянии.

Переданное иранской стороной предложение по урегулированию, не устроившее США, подразумевало суверенитет Тегерана над Ормузским проливом и выплату Вашингтоном репараций Исламской республике, передает Press TV.