Россия в апреле сократила выпуск готового проката на 8,1% г/г

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россия в апреле 2026 года сократила выпуск готового проката на 8,1% в годовом исчислении, до 4,6 млн тонн, по предварительным данным Корпорации "Чермет".

В январе-апреле этого года выпуск проката уменьшился на 6,9%, до 18,5 млн тонн.

Выпуск стали составил в прошлом месяце 5,2 млн тонн (падение на 7,6% в годовом выражении). За четыре месяца 2026 года показатель снизился на 9,9%, до 20,8 млн тонн.

Производство железной руды в апреле опустилось на 6,1%, составив 8,6 млн тонн, за первые четыре месяца этого года - на 5,9%, до 33,7 млн тонн.

Снижение выпуска чугуна составило 8,7% к апрелю 2025 года (до 3,9 млн тонн), а за январь-апрель этого года - 7% (до 16 млн тонн).

Производство стальных труб в прошлом месяце опустилось на 7%, до 900 тыс. тонн (падение в январе-апреле составило 24%, до 2,9 млн тонн).

"Корпорация Чермет" создана в 1991 году. С ней взаимодействуют все компании, имеющие значительные активы в российской черной металлургии.

