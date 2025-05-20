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Трамп объявил, что определился с проектом системы ПРО "Золотой купол"

Трамп объявил, что определился с проектом системы ПРО "Золотой купол"
Президент США Дональд Трамп
Фото: AP/TASS

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация определилась с проектом системы ПРО нового поколения "Золотой купол".

"Мы определились с архитектурой нашей системы", - сказал он в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что система будет включать, в частности космические системы и перехватчики. Он отметил, что Канада проявила интерес к участию в проекте.

"Я ожидаю, что все будет введено в строй до завершения срока моего пребывания в Белом доме", - добавил президент, срок полномочий которого завершится в январе 2029 года.

По словам Трампа, новая система сможет защитить США, в том числе, и от ракет, запускаемых вдали от американской территории. "Она даже защитит, если ракету запустят по нам из космоса", - заявил президент.

Ранее американские СМИ отмечали, что на реализацию проекта планируется выделить $25 млрд. Как ожидается, проект возглавит замглавы командующего космическими операциями США, генерал Майкл Гетлейн.

27 января Трамп своим указом поручил создать "противоракетный щит следующего поколения" для защиты США от воздушных атак. После этого, чиновники Пентагона приступили к разработке соответствующих планов.

Ранее сообщалось, что в случае реализации "Золотого купола" США разместят в космосе оружие, предназначенное для уничтожения наземных межконтинентальных баллистических ракет в течение нескольких секунд после их запуска.

"Золотой купол" сравнивают со Стратегической оборонной инициативой президента Рональда Рейгана, которая была направлена на защиту США от ядерного нападения. Программа противоракетной обороны, которую называли "Звездными войнами", в конечном итоге провалилась из-за высоких затрат и технологических ограничений.

Дональд Трамп США Пентагон
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